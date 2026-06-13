USA och Iran är enligt Pakistans premiärminister extremt nära ett fredsavtal. Överenskommelsen ska undertecknas elektroniskt inom en dag, följt av tekniska samtal. Samtidigt fortsätter militära spänningar mellan USA och Iran, och Israels attacker i Libanon riskerar att störa processen. Schweiz erbjuder sig vara värd för undertecknandet, medan Irans utrikesminister hävdar att avtalet skulle avsluta alla fronter. Amnesty International har kallat för en global bojkott av Israel på grund av dess utbyggnad på Västbanken.

USA och Iran är enligt Pakistan s premiärminister Shehbaz Sharif närmare ett avtal än någonsin tidigare. En överenskommelse förväntas under de kommaste 24 timmarna, beroende på en elektronisk underskrift från båda parterna.

Efter det planeras tekniska samtal nästa vecka. Samtidigt har Iran under de senaste veckorna intensifierat sina åtgärder för att skydda sitt anrikade uran genom att förstöra tunnlar och placera ut minor, enligt rapporter. President Donald Trump har uttryckt att han är beredd att beordra en militär åtgärd för att ta bort Irans anrikade uran, vilket han anger som hög prioritet. USA har länge fördömt Irans kärnprogram och hävdar att landet inte får tillåtas utveckla kärnvapen.

Trots de framsteg som signaleras i fredssamtalen har Israel fortsatt att attackera Libanon, där man har uppmanat civila att evakuerat minst 20 områden, inklusive staden Nabatieh. Luftangreppen riktas mot mål som tros vara kopplade till den Iranallierade Hizbollah-milisen. Detta våld har tidigare stört fredsprocessen mellan USA och Iran. I samband med de pågående förhandlingarna har USA, via militärkommandot Centcom, bekräftat att man har skjutit ner flera iranska drönare som försökte angripa kommersiell sjöfart i Hormuzsundet.

President Trump har varnat Iran för att fortsätta sådana angrepp. Enligt Schweiz erbjuder landet sig vara värd för undertecknandet av ett eventuellt avtal, efter att Trump har antytt att ett undertecknande troligen sker i Europa. Irans utrikesminister Abbas Araghchi har till statlig tv sagt att Iran inte har vunnit kriget mot USA, men att ett samförståndsavtal fortfarande inte är klart och att förändringar fortfarande är möjliga.

Han menar att frågan om Irans kärnenergiprogram kommer att behandlas senare och hävdar att avtalet skulle avsluta alla konflikter, inklusive i Libanon. Detta står i motsättning till USAs position, som anger att Iran redan har accepterat att aldrig utveckla kärnvapen. Även Irans högste förhandlare, Mohammad Baqer Qalibaf, har uttryckt att ett avtal är nära och betonat vikten av att löften hålls .

Enligt källor till Reuters har Förenade Arabemiraten gått med på att frigöra mer än tio miljarder dollar i iranska intäkter från oljeexport som varit frysta sedan krigets början. En högt uppsatt amerikansk tjänsteman har4511 sagt att USA kommer att underteckna ett avtal inom några dagar och att det specifikt handlar om att öppna sundet, lyfta blockaden och flytta ut anrikat uran från Iran.

Samtidigt har Amnesty International uppmanat till en global bojkott av Israel som svar på Israels militära attacker på Västbanken, där Israel nu har inrättat en permanent militärbas nära Jenin, vilket Brysselkopplingen Osloavtalen 1993. Generalsekreteraren Agnès Callamard från Amnesty säger att Israels agerande är del av en statlig politik, inte bara handlingar av enskilda extremister. Slutligen har Iran utrikesminister Abbas Araghchi förklarat i enlighet med Reuters att ett avtal aldrig har varit närmare, även om det inte är definitivt klart





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