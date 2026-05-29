Näringslivet måste ta hänsyn till naturkapital

Flera nyligen släppta rapporter pekar på att det är hög tid att inkludera den pågående förlusten av naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier. Företag som inte tar hänsyn till sitt beroende av ekosystemtjänster riskerar både ökade kostnader och försämrad konkurrenskraft. Den 7 maj samlas näringslivet på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm för att diskutera och utveckla strategier för att hantera naturkapital i näringslivet.

Men hur hanterar man dessa komplexa frågor? Den 7 maj samlas näringslivet på konferensen Biodiversity & Business i Stockholm. Bakom arrangemanget står Dagens industri och Aktuell Hållbarhet och på scenen står företag som har kommit långt i sitt strategiska arbete. Programmet handlar om hur företag kan analysera och mäta sin påverkan för att minska risker kopplade till natur och miljö i sina leverantörskedjor, samt hur man integrerar frågorna i sin affär.

Bland talarna finns bland annat Fredrik Nilzén, hållbarhetschef på Scania, Marie Trogstam från Svenskt Näringsliv, Anna Bryngelsson, miljörättsexpert på Mannheimer Swartling, samt representanter från Axfood, Akademiska Hus, WWF, Papershell och Qarlbo Biodiversity, med flera. Konferensen är ett viktigt steg för att skapa en mer hållbar och ansvarsfull näringslivsverksamhet. Genom att inkludera naturkapital i riskanalyser och affärsstrategier kan företag minska sina negativa miljöpåverkan och öka sin konkurrenskraft på marknaden.

