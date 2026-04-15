Narkotika på förskola – Barnen hölls kvar på akuten efter oroande fynd

En förskola i Huddinge drabbades av en potentiell narkotikaskandal när personalen hittade misstänkta droger. Barnen fick genomgå drogtester på akuten efter incidenten, samtidigt som föräldrar uttrycker oro över gängrekrytering bland yngre barn.

En förskola i Huddinge , Kungsfågeln, hamnade nyligen i blickfånget efter en oroande händelse som kunde ha fått allvarliga konsekvenser för de yngsta barnen. En förälder, som önskar vara anonym men som representerar en stark röst av oro, berättade om hur han vid ett rutinmässigt hämtningsförfarande för sin fyraåriga dotter möttes av en skärrad personal. Personalen hade funnit vad som misstänktes vara narkotika – små påsar innehållande ett stelnat, klumpigt pulver, olikt vanligt vitt pulver. Denna upptäckt väckte omedelbart oro och ledde till snabba åtgärder.

Efter att ha återvänt hem, tvekade inte föräldern att kontakta giftinformationscentralen för rådgivning. Rekommendationen var tydlig: omedelbar provtagning. Under tiden hade förskolans rektor informerat om att polisen snabbt hade genomfört tester på det aktuella preparatet. Resultaten av dessa tester var avgörande. Hela familjen, inklusive barnen, beordrades till akuten för ytterligare undersökningar. Barnen fick sitta tillsammans i ett rum medan drogtester genomfördes, enbart genom att lämna urinprov. De fick sedan stanna på sjukhuset under hela kvällen tills resultaten kom tillbaka, vilka lyckligtvis var negativa. Sjukhuspersonalen noterade att den snabba och effektiva åtgärden från förskolepedagogerna att noggrant skölja barnens munnar direkt efter incidenten sannolikt bidrog till de negativa provsvaren.

Föräldern uttryckte en djup lättnad och samtidigt en stark känsla av hur nära en katastrof de varit: 'Det var ju flax att det smakade så illa. Hade det varit gott hade de stoppat i sig hela skiten. Det är ju sjukt', sade han, vilket understryker den potentiella faran och slumpmässigheten i situationen. Incidenten vid Kungsfågeln är inte en isolerad händelse som påverkar familjen. Föräldern berättade också om en annan oroande händelse som drabbat hans sjuårige sons fotbollskompisar vid Stuvsta IP under helgen. En grupp tonårskillar ska ha närmat sig barnen, erbjudit dem pengar och utlovat gåvor i utbyte mot deras telefonnummer.

Polisen misstänker att detta handlar om gängrekrytering, en aktivitet som tycks bli allt mer utbredd bland allt yngre individer. 'Det polisen har sagt är att rekrytering kryper ner i åldrarna eftersom straffskalan har sjunkit i åldrarna', förklarade föräldern, vilket pekar på en oroande trend där rättssystemets anpassningar tycks öppna dörrar för kriminell verksamhet att engagera barn. Denna dubbla börda av oro, från både den direkta faran på förskolan och den gradvisa infiltrationen av gängrekrytering, skapar en känsla av otrygghet. 'Man kan sitta på sin kammare och tänka att droger inte drabbar mig. Men nu är det så tydligt att våra barn blir drabbade. Det känns jävligt stökigt', avslutade han, en känsla som säkerligen delas av många föräldrar i ett samhälle som alltmer konfronteras med dessa mörka tendenser.





