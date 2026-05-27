Nasa presenterar nya tekniker för att nå månen

USA har presenterat nya tekniker för att nå månen, bland annat robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar. Nasa har också presenterat ett jätteprojekt för att bygga en permanent bas vid månens sydpol. Iran har återgått till internet efter 88 dagar av internetavstängning. En brand utbröt på ett fritidshus i Hedemora, Dalarna, och polisen utreder ärendet som mordbrand. Sju personer har dött i Frankrike efter en extrema försommarhetta. Israel har inlett en massiv våg av attacker i Libanon.

Nasa har presenterat nya tekniker för att nå månen , bland annat robotfarkoster, hoppande drönare och månbilar, som ska användas för att bygga en permanent bas på månen .

USA:s mål är att åter sätta amerikaner på månen innan Donald Trump lämnar Vita huset 2029. Dessutom presenterade Nasa ett jätteprojekt för att bygga en permanent bas vid månens sydpol, drivet av både kärnkraft och solenergi. Irans rekordlånga internetavstängning är över efter 88 dagar. Internetåtkomsten återvände i landet på tisdagseftermiddagen.

Iran var totalt isolerat från internet i 2 093 timmar, vilket är den längsta registrerade internetavstängningen för något land hittills. Internetavstängningen i Iran började under protesterna i januari och förvärrades efter attacker från USA och Israel. En brand utbröt på ett fritidshus i Hedemora, Dalarna, och polisen utreder ärendet som mordbrand. Sju personer har dött i Frankrike efter att en extrema försommarhetta svept över stora delar av Västeuropa.

Vädertjänsten Météo France varnar för att värmeböljan kan hålla i sig resten av veckan. Israel har inlett en massiv våg av attacker i södra och östra Libanon efter att ha lovat att öka trycket mot Hizbollah. Minst 31 personer har dött på tisdagen, inklusive elva personer i byn Mashghara. Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har sagt att man förstärker säkerhetsbuffertzonen för att skydda samhällena i norra Israel.





