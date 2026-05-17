Nassef Chourak skadad i matchen mot Brommapojkarna

Nassef Chourak skadade sig i matchen mot Brommapojkarna och tvingades bryta matchen. Nu väntar en undersökning för att fastställa skadans omfattning och Chourak själv fruktar en längre frånvaro.

Nassef Chourak var pigg direkt från start i matchen mot Brommapojkarna och tog mycket initiativ offensivt. Han var en av Kalmar FFs bästa spelare i den första halvleken och träffade ribban i det som blev Kalmars bästa målchans.

Efter en kollision med målvakten Leo Cavallius i den första halvleken behandlades Chourak i paus, men han försökte spela vidare efter halvtid. Trots det tvingades han bryta matchen och bytas ut efter ungefär en timmes spel. Chourak berättar att han ville testa att spela vidare, men märkte att det inte gick när han skulle vända eller springa. Han säger att det kändes obehagligt och att han var bara 50 procent.

Nu väntar en undersökning för att fastställa skadans omfattning och Chourak själv fruktar en längre frånvaro. Han hoppas att det inte ska vara värre imorgon och att han ska kunna spela nästa helg, men annars kommer han att vara borta en månad. Chourak säger att det var otur med skottet, men att han kände sig bra på planen och var involverad i spelet.

Han hade bollen mycket och kunde vara kreativ, men det går inte att vara glad för den egna prestationen när laget inte vinner. Chourak berättar att han var förstörd i paus, men att han ville testa att spela vidare. Han säger att han sa till coachen att det var bättre att låta någon annan spela som var hundra procent. Nu väntar Chourak på undersökningen och hoppas att det inte ska vara värre imorgon.

Han säger att han hoppas att spela nästa helg, men att han kommer att vara borta en månad om skadan är värre än han tror. Chourak säger att det känns skit, men att han hoppas att det ska bli bättre imorgon. Han berättar att han kommer att göra allt för att kunna spela nästa helg och att han hoppas att laget ska vinna nästa match.

Chourak säger att han är besviken över att han inte kunde spela hela matchen, men att han är glad över att han kunde vara med och spela en del av matchen. Han berättar att han kommer att jobba hårt för att kunna komma tillbaka och spela för laget så snart som möjligt. Chourak säger att han hoppas att laget ska ha en bra säsong och att han vill vara en del av det.

Han berättar att han kommer att göra allt för att kunna spela och hjälpa laget att vinna. Nu väntar Chourak på undersökningen och hoppas att det inte ska vara värre imorgon. Han säger att han hoppas att spela nästa helg och att han kommer att jobba hårt för att kunna komma tillbaka och spela för laget så snart som möjligt





