Nathalie Björn ansluter till landslagssamlingen - trots skada

Chelsea-backen Nathalie Björn är skadad men ändå med i landslagets VM-kvaltrupp. Hon ser fram emot att stötta laget från läktaren i matcherna mot Danmark och Italien.

Det är en ovanlig syn på fotbollsplanen under landslagets VM-kvalsamling: Nathalie Björn är med, men hon spelar inte. Den 28-åriga Chelsea -backen är fortsatt skadad och väntas inte vara tillgänglig för spel förrän nästa säsong.

Trots det valde förbundskaptenen Tony Gustafsson att kalla in henne till samlingen inför de viktiga kvalmatcherna mot Danmark och Italien. Björn, som normalt är en av de ledande spelarna i laget, får nu en annorlunda roll - som supporter från läktaren. Jag fick möjlighet att byta miljö och det är ingenting jag tackar nej till. Jag blev glad när Tony frågade om jag ville komma och stötta laget, säger hon.

Det har varit otroligt mycket. Har man inte varit i en sån här situation så är det svårt att förstå. Bara att få nya ansikten och en ny miljö har gett mig så otroligt mycket. Jag får så mycket kärlek och support.

Det har blivit en liten nytändning. Björn berättar att hon i Chelsea kört rehabilitering på egen hand och inte varit ute på fotbollsplanen med resten av laget. Men under den första träningen med landslaget fick hon äntligen kliva ut på gräset, även om det var för ett individuellt pass. Att se matcherna från läktaren kommer att bli en prövning för henne, som annars har lätt för att bli engagerad i spelet.

Det känns skönare att vara på plats och se matchen från läktaren än hemma i soffan. Nu känns det som att man kan påverka och ge energi och stötta på ett annat sätt, säger hon. Landslaget står inför två avgörande kvalmatcher på Friends Arena. Danmark och Italien är tuffa motståndare med profiler som Pernille Harder och Nadia Nadim för danskorna, medan italienarna har en disciplinerad defensiv och snabba omställningar.

Förbundskaptenen Tony Gustafsson har haft taktiska möten med laget och betonar vikten av flexibilitet. Vi vet att båda lagen är skickliga, men vi har också våra styrkor. Med hemmaplan och supportrar i ryggen är vi redo att leverera, säger Gustafsson. Veteranerna Kosovare Asllani och Caroline Seger har tagit emot Björn med öppna armar.

Asllani kommenterar att det alltid är kul att ha med Natte, även om hon inte kan spela, eftersom hon sprider energi och glädje i gruppen. Själv är Björn tacksam för möjligheten och ser det som en chans att stärka banden med lagkamraterna samtidigt som hon rehabiliterar i en annorlunda miljö. Ibland behöver man bryta mönstret för att komma tillbaka starkare, säger hon. Matcherna mot Danmark och Italien spelas den 5 och 9 april.

Sverige ligger tvåa i sin kvalgrupp och med segrar kan de klättra till förstaplatsen. Förhoppningen är att Björn ska vara tillbaka fullt redo till nästa säsong för att bidra till Chelseas satsning i Champions League. Hennes närvaro på samlingen har redan gett en moralisk boost för truppen, och hon är fast besluten att göra allt hon kan för att laget ska lyckas, även om det är från läktarplats





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Nathalie Björn VM-Kval Damlandslaget Skada Chelsea

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