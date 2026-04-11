Nathalie Björn dementerar operationsrykten – avslöjar sanningen om skadan

Den svenska landslagsstjärnan Nathalie Björn dementerar uppgifter om en operation i december och berättar om skadan som stoppade henne. Björn förklarar om återkomsten till Chelsea och den psykiska och fysiska utmattningen hon upplevt.

Foto: SVT\ Chelsea meddelade nyligen att Nathalie Björn genomgått en operation i december, en uppgift som nu dementeras av den svenska landslagsstjärnan själv. I en intervju med SVT Sport avslöjar Björn att uppgifterna om en operation inte stämmer. Hon beskriver att det funnits en del diskussioner kring ämnet, men klargör nu situationen. Se Nathalie Björn utveckla kring operationsryktena i spelaren ovan.

Skadan som först satte stopp för Björn uppstod under Nations League-matchen mot Frankrike i november. Trots att hon kände av problem i baksidan av låret valde hon, tillsammans med landslagsledningen, att fortsätta spela. Denna beslut visade sig vara ödesdigert. \Efter återkomsten till Chelsea drabbades Björn återigen av en baksida lårskada. Denna gång tvingades hon till ett längre uppehåll. Tre månader senare gjorde hon comeback i cupfinalen mot Manchester United, men fick tyvärr kliva av planen redan efter två minuter på grund av skadan. I samband med en uppdatering kring skadeläget i laget publicerade Chelsea ett uttalande där det stod att Björn opererats i baksidan av låret i december, och att detta var första gången hon var med i matchtruppen sedan dess. Denna information togs dock snabbt bort från pressmeddelandet. Trots detta hann ryktena spridas på sociala medier om stjärnans påstådda ingrepp i slutet av föregående år. \Nu berättar Björn för första gången öppet om skadan i låret och om den påstådda operationen. Hon förklarar att hon var utmattad både mentalt och fysiskt på ett sätt hon inte upplevt på länge. Efter en period hemma kände hon sig helt slutkörd. Alla visste om hennes tillstånd, men olyckan var framme igen. I intervjun delar hon också sina känslor kring den intensiva perioden och de utmaningar hon stött på. Björn betonar vikten av att vara öppen och ärlig om sin hälsa, och att lyssna på kroppen. SVT:s nyheter strävar efter saklighet och opartiskhet. Vårt mål är att publicera sanna och relevanta nyheter. I akuta situationer kan det vara svårt att få all information bekräftad. I sådana fall strävar vi efter att rapportera om vad vi vet, och vad vi inte vet. Vi prioriterar att vara transparenta i vår rapportering





