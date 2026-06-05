Nationaldagen nalkas: Så firar du den i Göteborg

Nationaldagen nalkas och du kanske undrar vad du ska göra? Förra året intog Håkan Hellström Ullevi men i år finns annan musik att lyssna till. Här finns några potentiella ställen att besöka på lördag.

NATIONALDAGEN NALKAS OCH DU PRASTE UNDERSKNING VARFÖR DU SKA GÖRA? FÖRA ÅRET INTRIGGADE HÅKAN HELLSTRÖM ULLEVI MEN I ÅR ÄR DET ANDRA MUSIK ATT LÄSA TILL.

HÄR FINNS ENTALIGA STÄLLEN ATT BESÖKA PÅ LÖRDAG. FÖR TIOENDE ÅR I RAD BLIR DET FOLKFEST PÅ ANDRA LÅNGGATAN – ENLIGDETS COOLASTE ÖBOMRÅDET I EUROPA. HÄR KAN DU DANSA TILL DJ:S, DRIKA ÖL ELLER STÄLLA UT DIN KONST. ÄR DU SUGEN PÅ ATT STÅ PÅ SCEN BIDRAR POTATISEN PÅ KARAOKE OCH HAR DU ENERGI VÄCKER I AVSLUTNINGEN AV EVEN KAN DU TA DIG TILL NEFERTITI FÖR EFTERFEST.

ENDRÅLIGT TRADITION FÖRSAMLAS FOLKET FÖR PICNICKS OCH MUSIK I SLOTTSSKOGEN, DÄR MAN KAN LÄSA NATIONALDAGSCONSTERTEN MED GÖTEBORGS SYMFONIKER UNDER BAR HIMMEL. SOM USÄLTIGT ÄR SLOTTSSKOGSOMRÅDET FULLT AV MULIGHETER – BLANT DANNANDELAKTIGHETEN ATT DANSA FOLKDANS MED FORSKOLAN FOLKDANSRING. LÅTAR DET INTRIGGANDE SKA DU TA DIG TILL GRÄFNSNASGÅRD. HÄR ÄR SCHEMET FULLSPÄCKAT AV PROVA PÅ-DANS, KÖRKONSERTER OCH SÄLJNING.

MÖLNDALSS INNERTAD FILLAR 50 ÅR OCH DET FIRAS MED TWA DAGARS FESTIVAL I STADSPARKEN. PÅ LÖRDAG SLÅR MAN TINGEN I EN SMÄLL OCH FIRAR NATIONALDANEN. DÄR VOMMAS NYA MEDRÖDARE MED EN CEREMONI OCH DU KAN LÄSA MUSIK, SE PÅ CIRKUS OCH DANSA. BOHUSLÄN BIG BAND STÅR PÅ SCEN SAMTAL MED SARA ALDEN.

INTRÅG I SOMMARHAGEN I DOMKYRKAN VILL DU LÄSA TILL KÖRÅNG OCH SJUNG IN SÄMSTERN SKA DU TA DIG TILL DOMKYRKAN, DÄR DOMKYRKANS GOSS- OCH FLICKKÖR & GUSTAVI UNGDOMSKÖR BIJGER PÅ TRADITIONELL KONSTERT. VILL DU FERA DET FINASTE VI HAR, SILLEN, SKA DU TA DIG UT TILL KLÄDESHOLMEN DÄR MAN FIRAR SILLENS DAG. FÖTTOM ATT ÄTA MÅNGDER AV SILL BLIR DET BLANT MÄNGDRA OCH MUSIKUNDERHOLDNING





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