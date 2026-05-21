Nationell lista lanseras för att förändra den tillämpade retsmotiveringen

Anna Stoltze, elitfotbollsutvecklare på Elitfotboll Dam, varnar för att ojämställdhet är ett hinder i rekryteringarna. Stoltze ser kontaktnätverket som en av de största anledningarna till hinderet. Samtidigt visar den internationella utvecklingen något helt annat: majoriteten av de senaste mästerskapsvinnarna har haft kvinnliga förbundskaptener.

Nu lanseras en nationell lista för att förändra den tillämpade retsmotiveringen. – Vi vet att kompetensen finns – men den syns sällan i rekryteringarna, säger Anna Stoltze, elitfotbollsutvecklare på Elitfotboll Dam.

Problemet är inte nytt – men det är fortfarande tydligt. Av 14 lag i damallsvenskan leds bara två av tränare som är kvinnor. Samtidigt visar internationella resultaten något helt annat: majoriteten av de senaste mästerskapsvinnarna har haft kvinnliga förbundskaptener. – Vi tror ofta att vi är mer jämställda än vi är.

Men tittar man på tränarsidan finns det tydliga hinder, säger Stoltze. I praktiken handlar det ofta om kontakter. Någon som känner någon – som i sin tur får chansen. Det gynnar erfarenhet som redan är synlig, men missar den som finns utanför de etablerade nätverken.

Foto: Mathias Bergeld / BildbyrånDet är där 'Öppna listan' kommer in. En databas där tränare som är kvinnor i hela landet kan registrera sig, visa sin bakgrund och bli möjliga att hitta för klubbar. Redan nu finns drygt 180 namn





