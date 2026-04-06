Nationella bombskyddet tillkallas i Hässleholm, lavin i Norge, avrättningar i Iran, boenden stänger i Sverige, återöppnad blodbank och katastrofer i Afghanistan

En sammanfattning av aktuella nyheter, inklusive incidenter som rör bombskydd, laviner, avrättningar, stängda boenden, återöppnad blodbank och naturkatastrofer.

Nationella bombskyddet har kallats till Hovdala naturreservat i Hässleholm efter att en förbipasserande hittat ett äldre föremål i en uttömd damm. Polisen, som initialt larmades till platsen strax efter klockan elva på förmiddagen, kunde vid en första bedömning inte fastställa om föremålet utgjorde någon fara. Därför har bombskyddet anmodats för att utföra en mer ingående undersökning. Detta framgår av polisens rapportering. \I Norge har en lavin utlösts i Hemsedal under förmiddagen.

Räddningstjänsten, inklusive helikoptrar, har snabbt dirigerats till platsen för att inleda livräddande insatser. Larmet inkom vid 11:10. Initialt rapporterades en person saknad, men tragiskt nog har nu två personer bekräftats avlidna i lavinen. Området karakteriseras av betydande lavinfara. \Samtidigt rapporteras om allvarliga händelser i andra delar av världen. I Iran har tre män avrättats genom hängning under de senaste två dygnen. Enligt AFP, som citerar det iranska rättsväsendets eget nyhetsorgan Mizan, greps männen i samband med de omfattande protesterna som ägde rum i januari. Ali Fahim, en av de avrättade, dömdes för påstått samröre med Israel och USA. Irans regim hävdar att Fahim, liksom andra dömda demonstranter, ingått i en “fiendestyrd” terrorverksamhet. Internationella människorättsorganisationer har fördömt Irans avrättningar och de rättsprocesser som föregår dem. \I Sverige har en lagändring som trädde i kraft i april 2024, resulterat i att 37 skyddade boenden för kvinnor tvingats stänga. Lagändringen, som kräver tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (Ivo), syftade till att stoppa oseriösa aktörer och höja kvalitén på skyddade boenden. Emellertid har konsekvensen blivit att många ideellt drivna boenden drabbas. Olga Persson, förbundsordförande på Unizon, påpekar att lagändringen inte har lett till att fler kvinnor och barn får tillgång till skyddade boenden av hög kvalitet. Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall (M) har framhållit att verksamheter som lever upp till de nya kraven kan söka statligt stöd. \Lyckligtvis finns det också positiva nyheter. Sveriges enda navelsträngsblodbank har återöppnats på Östra sjukhuset i Göteborg efter en paus på två och ett halvt år. Banken, som är den enda i sitt slag i Sverige och en av endast 49 i världen, samlar och lagrar navelsträngsblod, som är rikt på stamceller. Detta blod kan doneras till svårt sjuka barn och kan rädda liv. Blodet samlas in efter att barnet fötts och navelsträngen klippts. \Ytterligare en tragisk händelse har inträffat. Chefen för det iranska revolutionsgardets underrättelsetjänst, Majid Khademi, har dödats i amerikanska och israeliska attacker mot Iran. Enligt Israels utrikesminister Israel Katz var Khademi en av de tre högst uppsatta i IRGC. Katz har uttalat att man kommer att 'jaga ner dem en efter en'. \Katastrofer fortsätter att drabba Afghanistan, där nästan 100 personer rapporteras ha mist livet i olika naturkatastrofer under den senaste veckan. Landet har drabbats av svåra skyfall, översvämningar och en kraftig jordbävning sedan den 26 mars. Tusentals människor har tvingats fly från sina hem. Internationella organisationer har uttryckt oro över Afghanistans sårbarhet i samband med de återkommande naturkatastroferna och utbredd hunger. \Slutligen har en frontalkrock inträffat i en korsning i Orsa. Tre personer var inblandade i olyckan, och en av dem har förts till sjukhus med ambulans. Vägen är avstängd på grund av skräp och halka. Polisen är på plats för att dirigera trafiken och utreda olyckan





