Nato generalsekreterare Mark Rutte säger att USA:s dragande ner av bidrag till insatsstyrkor inte är något hot mot säkerheten. Han säger att andra allierade nu ökar sina bidrag för att täcka de luckor som blivit efter amerikanerna.

Nato generalsekreterare säger att USA :s dragande ner av bidrag till insatsstyrkor inte är något hot mot säkerhet en. Efter att USA dragit ner bidragen till Nato s insatsstyrkor säger generalsekreterare Mark Rutte från Nato s försvarsministermöte i Bryssel att effekten är omedelbar.

Han lade till att andra allierade nu ökar sina bidrag för att täcka de luckor som blivit efter amerikanerna. Anledningen till att jag är lite tveksam till att uttrycka det så är att detta är ett planeringsverktyg, säger han. Vad som faktiskt skulle hända i verkligheten om krig bröt ut är att alla allierade, inklusive USA, skulle sätta in maximalt av vad de kan för att säkerställa att vi kan föra kriget.

En annan person har kontrollerats av sjukvården på plats. Det är en förberedelse för ett potentiellt militärt uppdrag i Hormuzsundet som handlar om minröjning. Syftet sägs vara att ta ett samlat grepp kring religiös radikalisering med fokus på politisk islam och kartlägga förekomsten och omfattningen av den i Sverige.

Hotet från islamismen och politisk islam är ett hot mot hela det svenska samhället och riskerar att särskilt drabba de människor som flytt till Sverige från det islamistiska förtrycket i sina hemländer





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