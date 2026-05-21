Under Natomötet i Helsingborg, som äger rum den 21-22 maj, kommer utrikesministrar att samlas för det första gången på svensk mark. Ett av de viktigaste punkterna på mötet är Kriget i Ukraina och att förstärka Europas säkerhet. Maria Malmer Stenergard menar att ett större ansvar för sin egen försvar skulle ha förekommit tidigare. Natos generalsekreterare vid den tillfället, Mark Rutte, hyllar Sveriges försvarssatsningar och Sverige som ett föredöme när det gäller att integrera all samhällets verksamheter i försvarssatsningarna. För Ulf Kristersson i sammanhanget handlar det om att C-4ADS satsningar, som den kraftfulla svenskt-amerikanska satsningen Gripen, stärker alliansens östra flank. Det kommer att tydligare än tidigare framhållas att Sverige fördes in i Nato, som har stärkt Sverige och Nato. För Marco Rubio kommer mötena handla om Ukraina, vilket kommer att influera Natoländernas delning av bördan, som některas en följd av at USA alltjämt koncerner segna مجموعه på en särskild allierad. Detta kommer enligt Rutte ske på "ett strukturerat sätt", att undvika att förlita sig på att det endast USA som står för stridskompetensen. ...

Under onsdagskvällen anlände statsminister Ulf Kristersson och Nato s generalsekreterare Mark Rutte till Helsingborg. De ska, tillsammans med bland annat flera ministrar, äta en arbetsmiddag ombord på ett kustfartyg i Helsingborgs hamn.

STVS utrikesminister Maria Malmer Stenergard välkomnar USA:s utrikesminister Marco Rubio till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg. Under Natomötet kommer samtalen fokusera på att stötta Ukraina och hur Natoländerna ska fördela bördan. En gradvis minskning av USA:s trupper i Europa kommer att ske "på ett strukturerat sätt" och det kommer inte att påverka Natos försvarsplaner





