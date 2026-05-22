Natomötet i Helsingborg påverkas av Rubio - Bildt

Carl Bildt assesses the tension at the upcoming NATO foreign ministers' meeting in Helsingborg. He remarks on the possibility of expressing President Trump's anger towards NATO allies during the meeting. The mood has been volatile within the alliance due to disagreements between Europe and the US regarding the Iran crisis and assistance in the conflict.

Mötet sker i Helsingborg och är det första på ministernivå i Sverige sedan tillträdet i alliansen. Den 21 och 22 maj står Sverige för värd för Nato s utrikesministermöte.

Läs mer om webbläsarstödStämningen på Natomötet i Helsingborg kommer påverkas av USA:s utrikesminister Marco Rubio, säger Carl Bildt, Sveriges tidigare statsminister, i Morgonstudion. – Det återstår att se hur mycket Rubio tycker att han måste framföra av presidentens ilska, säger Carl Bildt. Tonläget har stundtals varit högt inom Nato och president Donald Trump har återkommande uttryckt sitt missnöje med de europeiska medlemsländerna.

Försvarsalliansen Nato håller på att gå från att ha varit USA-ledd till att allt mer ledas av Europa, säger Anna Wieslander, Nordeuropachef på tankesmedjan Atlantic Council. En förändringen som försvåras av det ansträngda politiska läget i Nato – inte minst USA:s utspel om alliansen, säger Wieslander





"Fråga som inte står på dagordningen kan bli Natomötets mest betydelsefulla."Natomötet i Helsingborg sker i en kritisk tid, skriver Rikard Bengtsson, docent vid statsvetenskapliga institutionen på…

Natomötet i HelsingborgUnder Natomötet i Helsingborg, som äger rum den 21-22 maj, kommer utrikesministrar att samlas för det första gången på svensk mark. Ett av de viktigaste punkterna på mötet är Kriget i Ukraina och att förstärka Europas säkerhet. Maria Malmer Stenergard menar att ett större ansvar för sin egen försvar skulle ha förekommit tidigare. Natos generalsekreterare vid den tillfället, Mark Rutte, hyllar Sveriges försvarssatsningar och Sverige som ett föredöme när det gäller att integrera all samhällets verksamheter i försvarssatsningarna. För Ulf Kristersson i sammanhanget handlar det om att C-4ADS satsningar, som den kraftfulla svenskt-amerikanska satsningen Gripen, stärker alliansens östra flank. Det kommer att tydligare än tidigare framhållas att Sverige fördes in i Nato, som har stärkt Sverige och Nato. För Marco Rubio kommer mötena handla om Ukraina, vilket kommer att influera Natoländernas delning av bördan, som některas en följd av at USA alltjämt koncerner segna مجموعه på en särskild allierad. Detta kommer enligt Rutte ske på "ett strukturerat sätt", att undvika att förlita sig på att det endast USA som står för stridskompetensen. ...

Marco Rubio, USA:s utrikesminister, landar i Malmö inför Natomötet i HelsingborgUtrikesministern planerade ett besök i Malmö för Natomötet, som hålls i Helsingborg. Han pekade särskilt ut Spanien som ett exempel på ett land som inte hade tillåtit USA att använda baser på deras territorium i Irankriget.

Rubio har landat i Sverige – Senaste nytt från Natomötet i HelsingborgDen 21 och 22 maj står Sverige för värd för Natos utrikesministermöte. Mötet sker i Helsingborg och är det första på ministernivå i Sverige sedan tillträdet i alliansen. Följ det senaste om mötet i SVT:s liverapport.

