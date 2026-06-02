Nattens nyheter: Attack mot Bahrain och Kuwait, skottlossning i Hässelby och varning från Zelenskyj

En sammanfattning av de viktigaste nyheterna under natten och dagen: flyglarm i Bahrain och Kuwait, skottlossning mot bostad i Hässelby, biljakt i Nynäshamn, barn påkört i Västerås, man sparkad av ko, halkvarning i Örebro, Zelenskyj varnar för ny rysk attack, norsk prinsessa återvänder, ny korrespondentmiddag i Washington, efterlyst man gripen i Karlstad och misstänkt mord i Örebro.

Under natten mot onsdag utsattes både Kuwait och Bahrain för attacker. Den kuwaitiska militären meddelade på X att de arbetar med att skjuta ned drönare och robotar som trängt in i landets luftrum.

Invånarna uppmanas att följa lokala säkerhetsföreskrifter och inte närma sig vrakdelar från nedskjutna projektiler. Även Bahrains inrikesdepartement bekräftade på X att flyglarm aktiverats i landet. I Sverige har flera allvarliga händelser inträffat. I Hässelby i Stockholm skedde en misstänkt skottlossning mot en bostad.

Ingen skadades, men polisen är på plats för att prata med vittnen och söka efter gärningsmän. En förundersökning om grovt vapenbrott har inletts. I Nynäshamn söder om Stockholm förföljde polisen en bil misstänkt för grovt brott. Under jakten fick bilen sladd och två personer skadades och fördes till sjukhus.

Väg 73 stängdes av. I Västerås blev ett barn i 10-årsåldern påkört av en bil och fördes till sjukhus med oklara skador. Polisen utreder olyckan. En man sparkades av en ko på sin arbetsplats och fördes till sjukhus, men uppges inte vara allvarligt skadad. En anmälan om arbetsplatsolycka har upprättats.

I Örebro län har Trafikverket utfärdat en halkvarning på länsväg 517 norr om Aksersund på grund av att gödsel tappats ut på en längre sträcka. Varningen väntas vara kvar under kvällen. Internationellt varnar Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj för en ny omfattande rysk attack. Enligt underrättelseinformation kan ytterligare en storskalig attack inträffa i natt, vilket skulle innebära två dagar i rad med storskaliga attacker.

I går drabbades Kiev, Dnipro och flera andra städer av 70 robotar och över 650 drönare, med 22 döda och 130 skadade, däribland två barn. Den norska prinsessan Ingrid Alexandra har återvänt hem från sina studier i Australien på grund av att hennes mamma, kronprinsessan Mette-Marit, har fått ett försämrat sjukdomstillstånd. Mette-Marit lider av lungfibros och får regelbundet syrgas. Domen mot hennes son Marius Borg Høiby väntas den 15 juni.

I Washington kommer den traditionsenliga korrespondentmiddagen att genomföras på nytt efter att den avbröts i april på grund av skottlossning. President Donald Trump meddelade på sociala medier att middagen ska hållas igen som ett tecken på styrka och uthållighet. Trump kommer att närvara och hålla ett tal. I Karlstad omhändertogs en efterlyst person som nu är misstänkt för narkotikabrott.

Mannen var efterlyst av en annan statlig myndighet på grund av misskött kontakt. I samband med omhändertagandet hittades narkotika som beslagtogs. Slutligen har en kvinna hittats död på en adress på Söder i Örebro. Polisen utreder händelsen som misstänkt mord och en man har gripits och anhållits på den lägre misstankegraden. Anhöriga är underrättade och brottsplatsen undersöks





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