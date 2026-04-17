Naturfotografen Roland Aalto hyllar Värmdös skönhet och drömmer om vargen i Finland

Naturfotografen Roland Aalto ställer ut sina verk i Gustavsberg och berättar om sina erfarenheter av att fotografera vilda djur, inklusive en havsörn och björnfamiljer, samt sin dröm om att fånga en varg på bild i Finland.

Naturfotografen Roland Aalto visar just nu sina gripande verk på det natursköna galleriet Fotoparken i Gustavsberg, en pärla belägen strax utanför Stockholms brus. Med en imponerande erfarenhet som sträcker sig över tre decennier, har Aalto ägnat sitt liv åt att fånga vilda djur och storslagna landskap i både Sveriges och Finland s orörda natur, samt i fjärran hörn av världen.

Hans passion för fotografiet har varit en livslång följeslagare; intresset väcktes redan i barndomen med bilder av leksaksbilar och plastarméer, men det var vid femton års ålder, när han fick sin första riktiga kamera, som den sanna gnistan tändes och skapade en livslång hängivenhet. Utställningen, som stolt presenteras i Gustavsbergs utomhusgalleri, erbjuder en unik möjlighet att uppleva Aaltos konstverk i direkt anslutning till den natur som inspirerat honom. Han uttrycker sin glädje över att utställningen är tillgänglig utomhus, vilket gör den öppen för alla besökare.

Många av de bilder som visas har skapats i Värmdös omgivningar, och för Aalto är det av yttersta vikt att belysa den rika och varierade natur som finns alldeles inpå knuten. Genom åren har tiden spenderad i naturen utvecklats till en närmast meditativ praktik för fotografen. Den kräver tusentals timmar av stillhet och tålmodigt väntande för att erhålla den perfekta bilden, den där avgörande ögonblicket som fångar naturens sanna essens.

‘Jag har funnit ett djupt inre lugn i naturen,’ beskriver han. ‘Man får tid att reflektera, andas den rena, friska luften och röra på sig. Det är en oerhört värdefull upplevelse.’ Naturfotografin har inte bara gett honom kreativ inspiration som berikar hans vardag och genererar nya idéer, utan den tjänar framför allt som en ständig påminnelse om naturens djupa och läkande krafter, en källa till tröst och förnyelse i en ofta hektisk värld.

Trots att Roland Aaltos kamera har förevigat en nästan otrolig mängd djur och landskap under sin långa karriär, lever en stark dröm kvar: att fånga den mytomspunna vargen på bild. ‘Jag skulle verkligen vilja återvända till Finland för att fotografera vargen,’ säger han med en ton av längtan. ‘Det är ett så mäktigt och sällsynt djur.’ Enligt Aalto erbjuder Finland unika förutsättningar för just detta. De välkända gömslen som finns belägna nära landets östra gräns är världsberömda och lockar naturälskare och fotografer från hela Europa, som alla hoppas på en glimt av detta skygga rovdjur.

‘Finland har en lång och stolt tradition av att göra sin natur tillgänglig för fotografer,’ reflekterar han. ‘Kanske är det därför landet ligger mig så varmt om hjärtat.’ Han lägger till att den finska mentaliteten, präglad av tålamod och en djup förankring i naturen, sannolikt speglar en del av hans egen bakgrund och identitet. Denna fascinerande utomhusutställning, som kan beskådas kostnadsfritt i Gustavsbergs Fotoparken i Värmdö kommun, är öppen för allmänheten fram till den 4 juni och ger en enastående inblick i Roland Aaltos livslånga kärlek till den vilda naturen och hans mästerliga förmåga att fånga dess skönhet på bild. Det är en chans att uppleva en del av den svenska och finska naturen genom en erfaren och passionerad konstnärs ögon, en möjlighet som inte bör missas.





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Roland, 63, glömde lyset på permobilenRoland, 63, glömde lyset på permobilen – matchen bröts

Read more »

Handboll: Roland Månsson, 63, avbröt handbollsmatchen – får leverera matchbollenRoland Månsson avbröt handbollsmatchen mellan Ystad och Malmö när han råkade blända Ystad IF:s målvakt med permobilens ljus. Nu ska 63-åringen få lämna över matchbollen inför Ystads nästa hemmamatch. – Det är rätt häftigt faktiskt, att få göra det. Det har blivit hur stort som helst, säger han till SVT Sport.

Read more »

Ryssland anklagar Finland och Baltikum för ukrainska drönarattacker mot oljehamnarRyssland anklagar Finland och de baltiska länderna för att vara delaktiga i ukrainska drönarattacker mot oljehamnar i Finska viken, vilket har lett till inkomstförluster och ökad regional spänning. Inga bevis har presenterats, och analytiker misstänker att Ryssland skapar underlag för egna intrång.

Read more »

Finland söker EU-bidrag till kabelreparationer i ÖstersjönFörsörjningsberedskapscentralen i Finland samordnar med flera aktörer ett projekt för att öka reparationskapaciteten för undervattenskablar…

Read more »

Påven kritiserar världsledare och krig – Finland satsar på undervattenskabelkapacitetPåve Leo XIV har i ett tal i Kamerun kritiserat världsledare som spenderar miljarder på krig och fördömt användandet av religiösa termer för att rättfärdiga konflikter. Samtidigt lanserar Finland ett projekt för att stärka reparationskapaciteten för undervattenskablar i Östersjöregionen, med deltagande från Sverige och Estland.

Read more »

– Barkov spelar VM för FinlandAleksander Barkov missade hela NHL-säsongen med Florida.

Read more »