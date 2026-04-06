Naturkatastrofer i Afghanistan och andra nyheter i veckoslutet

Afghanistan drabbas av svåra naturkatastrofer, samtidigt som debatten om hormonbehandling mot klimakteriebesvär fortsätter. Andra nyheter inkluderar stormrelaterade tågstörningar, inflation och andra lokala händelser.

De senaste dagarna har Afghanistan drabbats av en rad förödande naturkatastrofer som krävt många människoliv och förvärrat situationen i ett redan krigsdrabbat land. Enligt de talibanstyrda myndigheterna har nästan 100 personer omkommit i skyfall, översvämningar och en kraftig jordbävning sedan den 26 mars. Tusentals människor har tvingats fly från sina hem, vilket ytterligare ökar pressen på de redan begränsade resurserna.

Internationella organisationer varnar för den extrema sårbarheten i Afghanistan, där naturkatastrofer och utbredd hunger är återkommande problem. Landet kämpar med en kombination av humanitära kriser, inklusive de direkta konsekvenserna av naturkatastrofer och de långsiktiga effekterna av krig och ekonomisk instabilitet. De drabbade behöver akut hjälp i form av mat, tak över huvudet och medicinsk vård. \I en annan del av nyhetsflödet rapporterar SVT Nyheter om en ökning av hormonbehandlingar mot klimakteriebesvär. Antalet kvinnor som behandlas med hormoner har fördubblats under de senaste tio åren, med närmare 380 000 kvinnor över 45 år som fick behandling under 2023. Denna ökning väcker frågor om hälsoeffekterna av hormonbehandling, med både potentiella fördelar och risker. Forskning indikerar att hormonbehandling kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar vid tidig behandling, men långvarig behandling kan öka risken för bröstcancer. Gynekologer betonar vikten av att väga fördelarna mot riskerna och att behandlingen ofta är mest effektiv när den initieras nära inpå sista mensen. Debatten belyser komplexiteten i kvinnors hälsa under klimakteriet och behovet av individualiserad vård och informerat beslutsfattande. \Vid sidan av dessa händelser rapporteras det om en rad andra nyheter som påverkar vardagen. Många tågavgångar ställdes in på grund av stormen Dave, och ytterligare inställningar förväntas. Inflationen fortsätter att vara ett orosmoment, med experter som diskuterar räntehöjningar och dess påverkan på hushållens ekonomi. Vidare inträffade en explosion vid en företagsport i Järfälla, vilket utreds av polisen. I Malmö misstänks ett försök till grov mordbrand efter att en flaska med brandfarligt ämne kastats mot en villa. Oljepriset steg kraftigt när handeln återupptogs. Skolverket konstaterar att frånvaron i skolan ökade efter pandemin. Det är en rad olika händelser som kräver uppmärksamhet, och som visar på en komplex och föränderlig värld





Polisinsats och andra nyheter: Smällar på hotell, skoterolycka, brand och tekniska problem på SVT PlayEn sammanfattning av dagens nyheter: Polisinsats på Hotell Diplomat i Stockholm efter larm om smällar, skoterolycka i Storuman, brand i Östersund och tekniska problem för SVT Play.

Läs mer »

Politiker kräver åtgärder efter ful tackling, OS-hjälte irriterad, och andra sportnyheterSammanfattning av aktuella sportnyheter: Politiker kräver åtgärder efter en ful tackling i ishockey. En ukrainsk skidskytt hindrades från att bära örhängen med politiska budskap. En brottare chockade publiken med en speciell manöver. Tränare förklarar kontroversiellt beslut. Och andra nyheter om udda slag, drömdebuter, välgörenhet och straff.

Läs mer »

Fotboll: Sirius övertygade – spelade ut Degerfors i andra halvlek: ”Nu mår man bra”Sirius nämns bland utmanarna i årets allsvenska. Laget övertygade när man vann i Degerfors med 3–0 efter att ha spelat ut i andra halvlek denna premiärdag. – Nu mår man bra, säger Neo Jönsson till SVT Sport.

Läs mer »

Unga entreprenörer möts av kalla handen – bankerna behöver ändra attitydUnga entreprenörer som vill starta företag upplever ofta motstånd från bankerna, trots goda affärsplaner och vilja att bidra till samhället. Ett exempel är Tova Pernu som fick kämpa för att få finansiering till sitt bageri.

Läs mer »

USA har räddat andra pilotenUSA har räddat den saknade piloten som sköts ned i ett F-15-stridflygplan i Iran, rapporterar Axios med hänvisning till källor.

Läs mer »

Dödliga naturkatastrofer och bombningar i Afghanistan och UkrainaAfghanistan drabbas av svåra naturkatastrofer med nästan 100 döda. Samtidigt fortsätter Rysslands bombningar av Ukraina.

Läs mer »