Nazister dömda för grov misshandel: Våld och hat i arv

Två unga nazister döms till fängelse för grov misshandel, vilket blottlägger den våldsamma kärnan i Aktivklubb Sverige. Artikeln kartlägger rörelsens medlemmar, deras aktiviteter och kopplingar till högerextrema miljöer, samt hur våld och hat förs vidare genom generationer. Det framkommer också kopplingar till migrationsminister Johan Forssells son. En djupdykning i den dolda nazistiska världen.

Två unga nazister har dömts till fängelse för grov misshandel , vilket är den första våld sdomen mot Aktivklubb Sverige . Denna hemliga organisation, som även migrationsminister Johan Forssells son kopplats till, rekryterar tonåringar och växer snabbt. I rättssalen i Stockholm erkänner 19-årige Robert sitt medlemskap i både White boys och Aktivklubb, och uttrycker stöd för deras åsikter.

Domen gäller misshandel av en man som tidigare lämnat White boys och hamnat i konflikt med en av rörelsens ledare, 22-årige Sebastian Holmberg. Båda de dömda förnekar brottet, men tingsrätten fastställer deras koppling till White boys, Aktivklubb Sveriges Stockholmssektion. \Rörelsen opererar i det dolda, och dess medlemmar försöker upprätthålla en fasad av normalitet. Dagens ETC har kartlagt 43 män knutna till den våldsamma naziströrelsen, från Trelleborg i söder till Sollefteå i norr. Snittåldern för dessa män är låg, 21 år, med den yngsta 16 och den äldsta 27 år. De är dömda för en rad brott, inklusive grov misshandel, vapenbrott, knivbrott, olaga hot, penningtvätt och narkotikabrott. En 25-åring, tidigare aktiv i Aktivklubb Skåne, dömdes nyligen för människorov och utpressning, kopplat till högerextrema pedofiljägare. Samtidigt visar bilder från en sammankomst i Stockholm med representanter från White boys Gdansk, spridda via polackernas Telegram, den internationella kopplingen. Aktivklubb Sverige bildades 2023 efter ett möte i Deje, och en av initiativtagarna var Loke Westerbring, 25, med en bakgrund inom Nordiska motståndsrörelsen (NMR), vars far varit ledande inom samma organisation. \Våldet och hatet tycks gå i arv, från 1990-talets gatukämpar till dagens aktivklubbar. I Stockholm är Gustav Blomberg, 20, ansiktet utåt för White boys, och arrangerade en kampsportstävling i en skolas idrottshall. Bilder från tävlingen visade ett 40-tal män i blågula masker som poserar med Aktivklubb-flaggor framför svastikor. I Västmanland, där Aktivklubb expanderar, spelar 22-årige Eskil en central roll. Hans familj har starka kopplingar till högerextrema politiska rörelser. Flera Aktivklubb-medlemmar visade sitt stöd under rättegången i Södertörns tingsrätt. Dagens ETC identifierade bland annat 22-åriga Vidar, vars väg in i rörelsen illustrerar banden mellan fitnessfascisterna och äldre, mer traditionella vit makt-organisationer. Vidar började umgås med NMR redan som 16-åring och uttryckte öppet sina rasistiska åsikter i skolan





