Nazistgeneralens tavla hittades av konstdetektiven Arthur Brand

En samling tavlor lämnade efter en man som lämnade efter sig sin samling av över tusen tavlor varav flera hamnade i nazisternas händer. Bland dem 'Porträtt av en ung kvinna' av nederländska konstnären Toon Kelder. Tavlan hamnade hos den nederländska generalen Hendrik Seyffardt. Vid tiden ledde han en Waffen-SS-enhet av frivilliga på östfronten. Men först nu har tavlans ursprung kommit till ytan. Det tack vare konstdetektiven Arthur Brand. Han blev kontaktad av en ättling till Seyffardt som nyligen fått veta om sin förfaders nazistkoppling, rapporterarI samband med att ättlingen fick veta om Seyffardts bakgrund hade mannen kontaktat sin farmor för att fråga om tavlans ursprung. Hon ska då ha svarat:Ättlingen kontaktade då konstdetektiven Brand. Han kände skam och hoppades att historien skulle offentliggöras och tavlan föras vidare till Goudstikkers ättlingar.Tack vare en markering på ramens rygg spårade Brand tavlan till en auktion 1940. Han misstänker att den plundrades av nazisttoppen Hermann Goering innan den såldes till Seyffardt. Jag har återfunnit konst som plundrades av nazisterna under andra världskriget, inklusive verk på Louvre Museum och i den nederländska kungliga samlingen, säger han till BBC och fortsätter: – Men att upptäcka en målning från den berömda Goudstikker-samlingen i händerna på arvingarna till en ökänd och välkänd nederländsk Waffen-SS-general överträffar verkligen allt annat. Familjen, som bytt efternamn efter kriget, medger att de haft tavlan men säger att de inte känt till dess ursprung. Tavlan har nu lämnats över till Brand.Foto: HANDOUT / ARTHUR BRAND / AFP TT NYHETSBYRÅN

