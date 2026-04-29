Nedbantad segerparad i Moskva – inga stridsvagnar eller robotsystem

Årets segerparad i Moskva kommer att genomföras utan stridsvagnar och robotsystem, för första gången på nästan två decennier. Beslutet motiveras med den rådande operativa situationen och oro för ukrainska attacker. Parader på andra platser i Ryssland har ställts in helt.

Den 9 maj firas traditionellt Segerdagen i Ryssland med storslagna parader för att minnas slutet på andra världskriget. Moskva s parad, den mest omfattande, har tidigare involverat tusentals soldater och en imponerande uppvisning av militär fordon och vapensystem.

Förra året, som markerade 80-årsjubileet av krigsslutet, deltog Kinas president Xi Jinping, 11 500 soldater marscherade över Röda torget och över 150 militärfordon visades upp. I år ser dock situationen annorlunda ut. För första gången på nästan två decennier kommer paraden i Moskva att genomföras utan stridsvagnar och robotsystem. Detta bekräftades av Rysslands försvarsdepartement och orsakas av den ”rådande operativa situationen”.

Istället kommer endast soldater att delta i paraden. På andra håll i Ryssland har segerparaden helt ställts in. Militäranalytiker Jörgen Elfving ser detta som ett tydligt tecken på svaghet. Han menar att det väcker frågor i Ryssland om varför paraden är nedbantad i Moskva och inställd på andra platser.

Kreml anklagar Ukraina för att ligga bakom situationen och beskriver det som en ”fullskalig terroristverksamhet”, vilket motiverar åtgärder för att minimera riskerna. Elfving identifierar två huvudorsaker till nedskärningarna: bristen på ryska militära framgångar i Ukraina och rädslan för ukrainska attacker mot Moskva under paraden. Segerdagen har historiskt sett varit ett viktigt verktyg för president Vladimir Putin för att stärka bilden av Rysslands insatser under andra världskriget och motivera det nuvarande kriget i Ukraina.

Ukrainas förmåga att genomföra attacker djupare in i Ryssland har ökat, med en intensifiering av drönar- och robotattacker sedan årsskiftet. Målen har inkluderat försvarsindustrin, militära anläggningar, oljeindustrin och energiförsörjningen, med en senaste kraftsamling mot den ryska oljeindustrin. Även om Ukraina i teorin skulle kunna attackera paraden i Moskva, bedömer Elfving att det är osannolikt att ukrainska drönare skulle kunna tränga igenom det väl utbyggda ryska luftförsvaret.

Att ta det säkra före det osäkra är dock en rimlig strategi, eftersom en lyckad attack mot paraden skulle vara ett allvarligt slag mot Ryssland. Segerdagen, känd som ”Den pobedy” i Ryssland, firas den 9 maj på grund av tidsskillnaden mellan Tyskland och Sovjetunionens kapitulationer. Paraden har varierat i omfattning över tid, från en uppvisning av militär makt under Sovjetunionen till en nedtoning efter dess fall, och sedan en gradvis upptrappning under Putins ledning





Rapporter: Minskad eller inställd militärparad i MoskvaEnligt statsvetaren Ekaterina Shulman och journalisten Alexandra Prokopenko kan den kommande militärparaden i Moskva bli mindre eller helt inställd. Inga militära fordon förväntas delta och den första repetitionen har inte annonserats. Rykten om nedskärningar cirkulerar bland ryska militärbloggare, med hänvisning till Ukrainas långdistansrobotar som en möjlig orsak.

Nedskalad militärparad i Moskva – ingen militär utrustning visas uppÅrets militärparad på Röda torget i Moskva kommer att vara kraftigt reducerad, utan stridsvagnar eller robotsystem, på grund av den rådande operativa situationen och hotet från ukrainska robotar.

Inga vapen på rysk militärparad – av rädsla för UkrainaRyssland ställer in militärparaden i Moskva – inga vapen på Röda torget för första gången på nästan 20 år, av rädsla för ukrainska drönare.

