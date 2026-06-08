Jurrien Timber, som till vardags spelar i Arsenal, har tvingats kasta in handduken på grund av en skada. Han missade slutet av klubblagssäsongen med en ljumskskada och är inte tillräckligt återhämtad från den för att delta i VM, meddelar det nederländska förbundet.

Nederländerna har åkt på ett bakslag inför fotbolls-VM 2026. Jurrien Timber , som till vardags spelar i Arsenal, har tvingats kasta in handduken på grund av en skada.

Han missade slutet av klubblagssäsongen med en ljumskskada och är inte tillräckligt återhämtad från den för att delta i VM, meddelar det nederländska förbundet. Den somaliske fotbollsdomaren Omar Artan har anlänt till USA, men har inte fått inresa i landet. Han var uttagen att döma VM-matcher, men har nu tvingats vända i passkontrollen. Detta har orsakat stor oro bland fotbollsfans och experter.

- Att neka honom inresa i USA och hindra honom från att döma de planerade matcherna skadar inte bara honom personligen, utan det undergräver också fotbollens skyldigheter kring rättvisa och fair play, säger Ciise Aden Abshir, tidigare landslagsspelare som i dag arbetar på Somalias idrottsdepartement. Sveriges landslag har landat i Dallas och kommer att genomföra ett individuellt träningspass. De kommer att köra individuella upplägg och varje spelare har en individuellt anpassad plan. - De kommer att köra individuella upplägg.

Varje spelare har en individuellt anpassad plan och Elanga och Victor har en plan för att gå in i gemensam träning, säger presschef Petra Thorén. Skottland har ställt in en träningsmatch mot Norge med kort varsel. Detta har orsakat stor oro bland norske fotbollsfans. - Det var minst lika förvånande för mig och det är oprofessionellt av Skottland.

Det är oprofessionellt att tränaren inte har ringt mig, att de använder lagledaren som ringer, säger Solbakken till. Spaniens 18-årige guldklimp Lamine Yamal har dragits med en lårskada och har varit osäker för spel i VM-premiären. - Det är mer komplicerat. Men jag tror att alla tre kommer vara tillgängliga.

Vi vet inte hur många minuter de kommer att spela, säger de la Fuente. Wesley França skadade låret i träningslandskampen mot Egypten och tvingas nu lämna återbud till fotbolls-VM. Han ersätts av en mittfältare - Atalantas Éderson som ryktas kraftigt till Manchester United. Sverige gör i dag sitt första träningspass sedan man anlände till Dallas under lördagen.

Spelarna kommer att köra individuella upplägg och varje spelare har en individuellt anpassad plan. - De kommer att köra individuella upplägg. Varje spelare har en individuellt anpassad plan och Elanga och Victor har en plan för att gå in i gemensam träning, säger presschef Petra Thorén. Olof Mellberg skulle bevaka det svenska landslaget på plats i Nordamerika i rollen som expert.

Men han kommer att bevaka VM från Sverige. - Vi gick in i samarbetet med att det fanns en risk att Olof skulle behöva lämna för ett nytt tränarjobb. Även om Olof inte har ett nytt jobb än så har det rört på sig tydligt på den fronten och han känner sig splittrad. Då är det bättre att avsluta för båda parter.

Men Olof fortsätter jobba med vårt VM-lag som expert i studion samt med vår liverapportering och andra format, säger SVT Sports evenemangschef Marcus Törngren. - Mange har utvecklats mycket sedan han kom till oss och jag är glad för hans skull. Nu hoppas vi bara att visumprocessen går fort. Det kan också bli så att Olof Mellberg åker till USA för Sverigepremiären, ifall Mange inte fått sitt visum. Och att han sen åker hem så fort Olof kommer dit





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