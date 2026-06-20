Nederländernas fotbollslandslag vann över Sverige i en match som avgjordes redan i första halvlek. Nederländerna tog ledningen redan i den sjätte minuten med målet 1-0 av Brian Brobbey. Sverige var underläget 0-2 in i halvtid och hade en rejäl uppförsbacke att ta sig ur. Nederländernas huvudtränare Graham Potter sa i halvtidsintervjun att det första målet kom från att Sverige pressade högt men kom fel.

Nederländerna s fotbollslandslag var på banan mot Sverige i en match som avgjordes redan i första halvlek. Nederländerna tog ledningen redan i den sjätte minuten med målet 1-0 av Brian Brobbey .

Brobbey som inte fick starta Nederländernas premiärmatch satte även 2-0 tolv minuter senare. Sverige var underläget 0-2 in i halvtid och hade en rejäl uppförsbacke att ta sig ur. Nederländernas huvudtränare Graham Potter sa i halvtidsintervjun att det första målet kom från att Sverige pressade högt men kom fel. Han menade att reaktionen från spelarna var bra och att de justerade lite saker taktiskt för att nå de ytor de ville nå in på.

Sverige hade en jobbig första halvlek och Nederländerna valde att fortsätta med sin attack. Vålerengas svenske sportchef Joacim Jonsson var kritisk till Isak Hiens försvarsspel och menade att han levererar ingenting i landslaget som han gör i klubblaget. Matchen var förlorad för Sverige och Nederländerna fortsatte att anfalla och skapa chanser. Den orangeklädda laget var på jakten på mål och belönades med två mål mot ett försiktigt Sverige.

Brian Brobbey var stjärnan i matchen och satte två mål, medan Donyell Malen hade spelat tre matcher utan att göra mål i anfallet. Nederländernas val av Brian Brobbey var ett bra val och de fortsätter att spela en offensiv fotboll. Sverige hade en svår match och måste återvända till bänken för att analysera vad som gick fel. Nederländerna fortsätter att spela en bra fotboll och är ett lag att räkna med i VM-slutspelet





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