Nederländernas VM-hopp skakas av skador i kedjereaktion

Förbundskaptenen Ronald Koeman avslöjade på presskonferensen inför matchen mot Sverige att Quinten Timbers skada kan ha skapat en kedjereaktion. Lagkamraten Frankie de Jong ådrog sig en skada i kollisionen med Timber.

Nederländerna s VM-hopp skakas av skador i kedjereaktion. Quinten Timber skadade sig under träning med Nederländerna och nu visar det sig att situationen är ännu värre än vad man befarade.

Förbundskaptenen Ronald Koeman avslöjade på presskonferensen inför matchen mot Sverige att Timbers skada kan ha skapat en kedjereaktion. Det visade sig att lagkamraten Frankie de Jong ådrog sig en skada i kollisionen med Timber. De Jong fick en skada som Koeman beskrev som 'under bältet', vilket fick de nederländska journalisterna att skratta. Det är oklart om de Jong kan spela i matchen mot Sverige, men han tränade i dag.

De Jongs frånvaro skulle vara en tuff smäll för Nederländerna, eftersom han är en av lagets största stjärnor tillsammans med Virgil van Dijk. De Jong spelar för Barcelona och är en viktig del av Nederländernas lag. Förbundskaptenen vill inte säga exakt vilken skada som de Jong ådrog sig, men det är klart att situationen är allvarlig. Nederländernas VM-hopp är nu ännu mer osäkra, eftersom laget redan har förlorat en av sina största stjärnor.

Koeman har nu ett stort problem att lösa, eftersom han måste hitta en lösning för att få de Jong tillbaka på planen. Det är en tuff uppgift, men Koeman är en erfaren tränare som har hanterat många svåra situationer tidigare. Han kommer att göra allt han kan för att få de Jong tillbaka och hjälpa Nederländerna att nå VM-guldet. Förbundskaptenen har nu ett stort ansvar att bära, men han är redo att ta itu med det.

Det är en tuff tid för Nederländerna, men Koeman är övertygad om att laget kan hitta en lösning för att ta sig vidare i VM





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Nederländerna VM Skador Kedjereaktion Quinten Timber Frankie De Jong

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