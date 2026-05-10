Nederländska paret testat positivt för andesvirus, en variant av hantaviruset, efter resa med skeppet till Kanarieöarna

Det bekräftades sedan den 2 maj att Leo Schilperoord och hans fru hade testat positivt för andesvirus, en variant av hantaviruset, som sprids mellan människor, efter att de hade bestigit skeppet från Ushuaia till Kanarieöarna. Det rapporterades att Leo Schilperoord avled under resan och hans fru insjuknade under sina hemresor.

De nederländska paret, som bestod av Leo Schilperoord , 70, och hans fru , har testat positivt för andesvirus, en variant av hantaviruset, som sprids mellan människor, efter en resa med skeppet från Ushuaia till Kanarieöarna .

Leo avled under resan och hans fru insjuknade under hemresan. Enligt WHO har man än så länge bekräftat åtta fall inklusive dödsfallen. Av dem är sex stycken laboratoriebekräftade och två är än så länge misstänkta fall. De två misstänkta fallen rör medborgare som rapporterar symptom till myndigheter i sina hemländer





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Leo Schilperoord Hans Fru Resa Kanarieöarna Andevirus Hantaviruset Utökat Vehicle Utökat Fordon Vehicle Renewal Renoveringsfordon

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Hondius väntas ankra utanför Kanarieöarna, evakuering planerasKanarieöarnas president Fernando Clavijo uppgav under torsdagen att det virusdrabbade kryssningsfartyget Hondius inte kommer att lägga till i hamnen. Istället väntas det ankra en bit utanför kusten. Därefter ska mindre båtar åka ut och hämta passagerarna för att transportera dem i land och vidare till flygplatsen.

Read more »

Varbergs Bois stänger ikapp IFK Värnamo efter nödspel - efter e-postutvisning och drama i slutminuternaHan blev uteslutad och helt enkelt rösande på domaren Rinon Hasani. Varbergs Bois besegrade IFK Värnamo med 3-2 efter ett rött kort och dramatik i slutminuterna. Det tog en dryg halvtimme innan nollan sprack mellan. Med en frispark från avstånd lyckades de gröna svarthals Finländarna Isak Vidjeskog och Hugo Keto i Värnamo-målet. I den andra akten ökade Varbergs Bois till 2-0 genom Gustav Broman. IFK Värnamos Hugo Andersson sänkte sedan till 2-1. Bara några minuter efter Anderssons fullträff blev kamraternas Souleymane Coulibaly uteslutna. Backen dök upp i en strid och blev varnad. Det uppskattades inte av Coulibaly som stod bara centimeter från domare Rinon Hasanis ansikte. Det ledde till ytterligare en avstängning. Lagkamrater gick sedan för att hämta Coulibaly som inledningsvis ville bryta sig loss. 2-1 och en man utvisad. Trots det kvitterade IFK Värnamos Benjamin Zulovic på tilläggstid och matchen såg ut att sluta i kryss. Men så blev det inte. Det sista som hände var att Jonathan Nilsson skickade in 3-2 och säkrade tre poäng till Bois. - Jag kom in när det stod 2-0 och man trodde att vi kunde kontra ett mål till. Sedan blev det 2-1 och de får ett rött. Då tänkte man att vi kunde slappna av lite grand, men det blev 2-2 och vi fortsatte skapa lägen. Till slut gick den in announces Jonathan Nilsson, som gjorde sitt första mål i superettan, av TV4. Vad ska man säga? Vi släpper in ett mål nästan i sista sparken med en mindre. Det är tungt.

Read more »

Ornitologen Leo Schilperoords död linked to hantavirus on boat tripA 70-year-old Dutch ornithologist named Leo Schilperoord died while on a five-month journey in South America. His interest in birds and his visit to a bird-watching hotspot known for gathering infected bats led to his death and the spread of an unusual and deadly hantavirus variant. His 69-year-old wife, Mirjam Schilperoord, also contracted the virus and died.

Read more »

Passagerare på skeppet i Kanarieöarna betraktas som högriskkontakterPassagerare som varit ombord på ett skepp i Kanarieöarna sedan den 20 mars kommer att få gå i land med strikta restriktioner efter att ha blivit betraktade som högriskkontakter.

Read more »