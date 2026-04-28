Årets militärparad på Röda torget i Moskva kommer att vara kraftigt reducerad, utan stridsvagnar eller robotsystem, på grund av den rådande operativa situationen och hotet från ukrainska robotar.

Årets militärparad på Röda torget i Moskva , som traditionellt firar den ryska segern i andra världskriget den 9 maj, kommer att skilja sig markant från tidigare års uppvisningar.

I stället för den imponerande uppvisningen av militär utrustning – stridsvagnar, robotsystem och andra vapen – kommer årets parad att fokusera enbart på marscherande trupper. Det ryska försvarsdepartementet har bekräftat att denna förändring beror på den rådande operativa situationen, vilket alluderar på de säkerhetsrisker som kriget i Ukraina medför. Elever från prestigefyllda militärskolor som Suvorov- och Nakhimov-skolorna, samt kadettkårer och den traditionella militärfordonskonvojen, kommer inte att delta i årets parad.

Detta är en ovanlig situation, då den senaste gången en militärparad på Röda torget hölls utan militär utrustning var så långt tillbaka som 2007. Trots avsaknaden av markbaserad militär utrustning kommer flygplan att delta i paraden, vilket antyder att en flyguppvisning fortfarande kommer att vara en del av firandet. Beslutet att kraftigt reducera paraden kommer efter månader av spekulationer och rapporter om potentiella hot mot Moskva.

Enligt ryska militärbloggare är en av de främsta anledningarna till nedskärningen Ukrainas förmåga att slå mot mål på långt avstånd med robotar. Kryssningsroboten Flamingo, med en räckvidd på hela 3 000 kilometer, utgör ett särskilt hot eftersom den kan nå Moskva. Sedan kriget i Ukraina bröt ut 2022 har ryska myndigheter gradvis minskat på militärparadernas omfattning i Moskva, vilket tyder på en växande oro för säkerheten.

Tidigare har paraden varit en viktig plattform för att visa upp Rysslands militära styrka och förmåga, men den nuvarande situationen tvingar Kreml att anpassa sig och prioritera säkerheten. Det är också värt att notera att antalet gäster till paraden har reducerats kraftigt, till endast ett hundratal personer, vilket ytterligare understryker den försiktiga inställningen. Traditionellt sett har den ryska militärparaden på Röda torget lockat ett stort antal internationella ledare, inklusive Kinas president Xi Jinping och Brasiliens president Lula da Silva.

Deras närvaro har symboliserat Rysslands internationella relationer och dess position på världsscenen. I år är det dock oklart vilka utländska dignitärer som kommer att närvara. Putins pressekreterare Dmitrij Peskov har meddelat att information om eventuella gäster kommer att offentliggöras senare. Minskningen av paraden och det begränsade antalet gäster kan ses som en signal om Rysslands isolering på den internationella arenan, samt en återspegling av de interna utmaningar som landet står inför.

Paraden, som tidigare var en manifestation av nationell stolthet och militär makt, har nu förvandlats till en mer återhållsam och säkerhetsmedveten händelse. Denna förändring är en tydlig indikation på den djupgående inverkan som kriget i Ukraina har haft på Ryssland och dess traditioner. Det är också en påminnelse om den ständigt närvarande säkerhetsrisken och behovet av att anpassa sig till en föränderlig värld





