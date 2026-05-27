Nedskärningar i vården: En halv miljard som hotar tryggheten i Jämtland Härjedalen

Region Jämtland Härjedalen står inför omfattande nedskärningar i vården efter ett politiskt yrkande från Moderaterna, Centerpartiet och Sverigedemokraterna. En halv miljard kronor i besparingar skulle innebära färre personal, längre väntetider och minskad tillgänglighet, men oppositionen vill inte diskutera konsekvenserna.

Alla politiska partier säger att ekonomin måste vara i balans. Men den svåra frågan är vad som ska bort när pengarna inte räcker. I hälso- och sjukvård snämnden i region Jämtland Härjedalen drev Moderaterna och Centerpartiet, med stöd av Sverigedemokraterna, igenom ett yrkande om att tjänstepersonerna skulle ta fram förslag på besparingar i vården motsvarande omkring en halv miljard kronor.

I en liten region som Jämtland Härjedalen innebär en halv miljard i nedskärningar inte effektiviseringar. Det innebär färre människor i vården, mindre tillgänglighet och en vård som förändras i grunden. Tjänstepersonerna gjorde det som efterfrågades och svaret blev brutalt tydligt. I underlaget framgår att besparingar i den storleken i praktiken skulle kunna motsvara nedläggning av vårdavdelningar, färre operationssalar i bruk, längre väntetider för planerade ingrepp och minskad bemanning inom akutsjukvård och hemsjukvård.

Tjänstepersonerna skriver dessutom själva att det inte bedöms rimligt att genomföra åtgärderna eftersom konsekvenserna för vården skulle bli allvarliga. Men när tjänstepersonerna faktiskt visade vad en halv miljard i nedskärningar skulle innebära ville oppositionen plötsligt inte prata om innehållet längre. De gav inga besked om vilka patienter som ska vänta längre, vilka mottagningar som ska stängas eller vilka personalgrupper som ska minska. För människor i vårt län handlar det inte om siffror i ett excelark.

Det handlar om hur långt det blir till vård, hur länge man får vänta på operation och om det finns personal när ens barn eller förälder blir sjuk. Vi som bor i Jämtland Härjedalen vet redan att vården är sårbar. Vi är få invånare på en stor geografisk yta. Det gör vården dyrare att bedriva än i storstadsregioner.

Men alternativet kan inte vara att montera ner tryggheten för människor i glesbygd och inland. Väljarna förtjänar raka besked före valet. För den som röstar på Moderaterna, Centerpartiet eller Sverigedemokraterna i regionvalet riskerar att få en helt annan vård än den vi har idag utan att partierna ens vill berätta var nedskärningarna ska slå. Det är dags för ärlighet i politiken.

Om man vill spara en halv miljard i en redan ansträngd region måste man kunna berätta för invånarna vad det innebär. Annars blir det de mest sårbara som drabbas hårdast. I Jämtland Härjedalen är avstånden långa och underlaget tunt varje nedskärning får stora konsekvenser för tillgänglighet och kvalitet. Att inte vilja prata om konsekvenserna är att svika förtroendet från de som bor här





opse / 🏆 44. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jämtland Härjedalen Vårdnedskärningar Regionpolitik Sjukvård Besparingar

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Regeringen gav 350 miljoner extra – då skar regionen nerNedskärningar i psykiatrin i Region Stockholms utsatta områden bekymrar socialminister Jakob Forssmed (KD). – De har fått ta emot stora…

Read more »

Över 1 000 timmar otillåten övertid för läkare – Region Dalarna hotas med miljonviteUnder lite mer än tre månader har läkare i Region Dalarna arbetat över 1000 timmar otillåten övertid. Nu hotar miljonvite, och Arbetsmiljöverket förbjuder Region Dalarna att låta läkare arbeta mer övertid än vad arbetstidslagen medger.

Read more »

Region Skåne stoppar bolagiseringsutredning av primärvårdenRegion Skåne har beslutat att lägga ner planerna på att undersöka en bolagisering av primärvården på grund av det osäkra ekonomiska läget. Trots tidigare intentioner att ta efter Gävleborg och budgetera för en utredning år 2026, har regionens ledning nu avbrutit projektet med hänvisning till bristande nytta och finansiell osäkerhet.

Read more »

SVT:s vd Anne Lagercrantz om kritiken: ”Vi ska vara för alla”Efter beskedet om nedskärningar och varsel tidigare i våras har flera SVT-profiler valt att ansöka om frivilliga avgångspaket. Samtidigt riktas kritik mot SVT:s strategi att nå ut till de yngre tittarna.

Read more »