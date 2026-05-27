Neobo handlas till substansrabatt, Ericsson lämnar Kista och byggprojektet i Umeå hamn drabbas av bakslag

Neobo handlas till en substansrabatt på över 60 procent, vilket gör återköp mer attraktivt än expansion enligt bolaget. Ericsson lämnar sitt ikoniska huvudkontor i Kista och etablerar sig i Hagastaden i norra Stockholm.

Neobo handlas samtidigt till en substansrabatt på över 60 procent, vilket gör återköp mer attraktivt än expansion enligt bolaget. Ledningen betonar att varje investerad krona ger större effekt när aktien värderas så långt under bolagets egna bedömning av värdet.

Sedan avknoppningen från SBB har Neobo arbetat med att stabilisera verksamheten. Vakansgraden har sänkts till 6 procent och bolaget fortsätter att fokusera på kassaflöde, renoveringar och effektiviseringar i det befintliga beståndet. Återköp och investeringar i beståndet är mest gynnsamt för aktieägarna i det här läget, säger vd Ylva Sarby Westman i en intervju. Ericsson lämnar sitt ikoniska huvudkontor i Kista och etablerar sig i Hagastaden i norra Stockholm.

Det handlar om 95 000 kvadratmeter fördelat på sex fastigheter, som beskrivs som den största kontorsuthyrningen i Sverige någonsin. Byggprojektet på Norra kajen i Umeå hamn har drabbats av ett allvarligt bakslag. Entreprenören Nyab och det kommunala bolaget Umeå Hamn AB har hamnat i en bitter tvist om betalning, vilket lett till att avtalet rivits upp och bygget nu riskerar att försenas med upp till ett år.

Fastighetsbolaget Logistea omvandlar samtliga A-aktier till B-aktier, vilket kraftigt minskar storägaren Rutger Arnhults inflytande över bolaget. Bostadsmarknaden satte nytt rekord i april, trots att påsken traditionellt bromsar aktiviteten. Säljvolymen uppgick till 55,7 miljarder kronor under månaden, en ökning med 20,2 procent jämfört med april 2025. SBB:s aktie steg med 10 procent på börsen sedan sammanslagningen av Sveafastigheter och KlaraBo presenterades, men det återstår en rad utmaningar för det pressade fastighetsbolaget





