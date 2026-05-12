Net Zero Industry arbetar för en snabb och nödvändig förändring för klimatfrågan

Net Zero Industry är ett forsknings- och innovationsprogram som finansierar projekt med syfte att minska växthusgasutsläpp samtidigt som det stärker industrinas konkurrenskraft och motståndskraft. Målet är att industrin ska ställa om till en högre omställning i takt med att samhället förväntas. Genom samarbeten mellan industrin, forskare och myndigheter kan bidragas till en bättre förståelse av läget och utveckling av lösningar som är effektiva och relevanta, med målet att industrin ska ställa in sin klimatproduktion på nettonoll i år 2040. Genom att öka inriktning på cirkuläritet kan samtidigt bidra till både minskad klimatpåverkan och nya affärsmöjligheter.

För att kunna genomföra snabb och nödvändig flyttning behövs ökad kunskap om vilken kritiska insats som ger störst nytta. En stor del av utsläppen sker exempelvis utanför företagets egna verksamhet - i leverantörsleden och från energigenomställning som kommer in.

- Omställningen går inte att lösa av enskilda företag. Det behövs samarbete i hela värdekedjan och där framtida konkurrenskraft avgörs, säger Sofia Wieselfors på Net Zero Industry. Klimatförändringar, hård konkurrens av global och en osäker värld innebär att dagens lösningar inte fungerar på de alltmer komplicerade och brådskande utmaningarna. - Omställningen mot nettonoll är inte längre en fråga om mål och strategier, utan om att leverera konkurrenskraftiga lösningar i nuet.

Det räcker inte att endast effektivisera den egna produktionen - en stor del av utsläppen finns i andra delar av värdekedjan och i användningsfasen, vilket kräver nya typer av lösningar, affärsmodeller och samarbeten. För att industrin ska kunna ställa om i takt som krävs behövs omställningen omsättas i konkreta lösningar i praktiken. Net Zero Industry möjliggör detta genom att finansiera lösningar som är inriktade på forsknings- och innovations-projekt som syftar till att minska växthusgasutsläpp och stärka företagens konkurrenskraft och motståndskraft.

Genom att dela risker och bygga ny kunskap skapas förutsättningar för att lösningar ska kunna provas, skalas upp och implementeras i industriell verklighet. - Omställningen kräver mer än enskilda tekniska förbättringar. Vi behöver utveckla nya sätt att samarbeta i värdekedjor, nya affärsmodeller och nya lösningar som fungerar i praktiken, säger Sofia Wieselfors.

Programmet arbetar för att stärka kunskapen om var i industrins värdekedjor utsläppen inträffar och vilka insatser som har störst effekt genom analyser, massor av kunskap och spridning av kunskap. Ett stort fokus på ökad syklonlighet kan bidra till både minskad klimatpåverkan och nya affärsmöjligheter. Dessutom kan en mer resurseffektiv produktion stärka industrin förmåga att hantera en osäkrare global omvärld. För att nå verklig effekt krävs att många företag engagerar sig i omställningen.

Därför arbetar Net Zero Industry med mobilisering, samtal och samverkan mellan företag, branschorganisationer, forskningsaktörer och offentlig sektor. Målet är att många fler företag ska få möjlighet att delta i projekten, ta del av ny kunskap och bidra till utvecklingen av konkurrenskraftiga nettonollösningar. - vår roll är att bidra till en bättre förståelse för nuvarande skick och att skapa förutsättningar för att utveckla lösningar som är effektiva och relevanta - för nettonoll, konkurrenskraft och motståndskraft, säger Sofia Wieselfors.

Net Zero Industry är ett forsknings- och innovationsprogram med missnionen en konkurrenskraftig och resistent svensk tillverkningsindustri med nettonollutsläpp av växthusgaser 2040





dagensindustri / 🏆 46. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Climate Change Global Warming Climate Crisis Low-Carbon Economy Net Zero Industry

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Veckans bästa bilder från DN:s fotografer vecka 19Vecka 19 i bilder – se världen genom DN-fotografernas ögon

Read more »

Alm Equitys storägare säljer aktier för 16 miljonerJoakim Alm har den 8 maj genom bolag sålt 176 444 preferensaktier i bostadsutvecklaren Alm Equity där han är styrelseledamot och huvudägare.

Read more »

Läkare kräver miljoner i ersättning efter det svenska styckmordetTvå läkare som under decennier levt i skuggan av anklagelser om ett styckmord söker nu ekonomisk upprättelse från svenska staten genom ex gratia-ersättning.

Read more »

Havarikommissionen: En arbetsplats mellan Kojimahalmen och flygsäkerhetens pintadopporStaten genom Haverikommissionen bidrar till ett säkrare samhälle genom att använda घटनाlarınثار اطلاعات և շিռնայծուజ్ چربیե hicieraիրని դէմիր լրյալը, the ցագհիկ էը և ունշմանը հաղորդագրություն փտुकայք լրիվնետը.

Read more »