Netanyahu beordrar militären att expandera kontroll i Gaza medan spänningar eskalerar i Mellanöstern

Israels premiärminister Netanyahu har gettt order att expandera militär kontroll över Gazaremsan till 70 procent medan FN placerar Israel på en svart lista för misstänkt sexuellt våld och militära konfrontationer fortsätter med Iran och Hizbollah. En översikt över de senaste utvecklingarna, inklusive amerikanska attacker i Iran och israeliska bombflygningar i Libanon.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har gett order åt militären att utöka kontrollen över Gaza remsan. Hans mål är att israeliska styrkor ska kontrollera 70 procent av territoriet.

Uttalandet gjordes under en konferens på torsdagen på den israeliska ockuperade Västbanken, enligt Rapporter från den israeliska TV-kanalen Keshet 12. Vi är just nu under tryck mot Hamas. Vi kontrollerar för tillfället 60 procent av området i remsen. Vi kontrollerade 50 procent och utökade sedan till 60.

Mitt nuvarande direktiv är att utöka detta till 70 procent, sade Netanyahu på konferensen, som fokuserade på bosättningar på Västbanken. Enligt källor som kan inte namnges återstår endast ett formellt godkännande från den amerikanske presidenten Donald Trump för att ett överenskommelse om vapenvila i Gaza ska slutföras under tisdagen. Trump säger sig behöva ytterligare några dagars övervägande tid. Överenskommelsen inkluderar en 60 dagar lång vapenvila medan parterna fortsätter att förhandla om känsliga frågor såsom Irans kärnenergiprogram.

Iran har en månad på sig att ta bort eventuella minor i Hormuzsundet, samtidigt som USA kommer att upphäva sin blockad av samma vattengräns. President Trump varnar Oman för att inte blanda in sig i frågan om Hormuzsundet och hotar med militära angrepp om de gör det. Han har påstått att USA kommer att övervaka trafiken genom sundet. Enligt CNN är Oman det femtontje land som Trump har hotat att attackera under sina två presidentperioder.

FN har lagt till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner, rapporterar The Jerusalem Post. Den israeliska fängelsemyndigheten IPS har specifikt lagts till. Andra israeliska myndigheter håller också på att övervakas för möjlig utfärdande på listan. Listan innehåller organisationer som Hamas och IS samt statliga aktörer från Sudan och Kongo-Kinshasa.

Israel har reagerat med vrede på denna utpekande. Detta är en moralisk skamfläck och ett fullständigt kollaps av allt剩 credibility som FN har kvar, sade Israels FN-ambassadör Danny Danon. En FN-kommission i mars förra året slutfört en rapport som drog slutsatsen att Israel använder sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier. USA inför sanktioner mot den iranska myndighet som hanterar avgifter för passage genom Hormuzsundet.

Finansminister Scott Bessent meddelade att de som betalar dessa avgifter också kan bli föremål för sanktioner om de anses stödja eller ta emot tjänster från det Iranska Revolutionsgardet. Samtidigt har israeliska militära attackerats mot Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska städerna Tyr och Sidon. Två personer dödades i en drönarattack mot en motorcykel i Tyr, och sex personer dödades i Nabi Sari-området nära Sidon där ett familjehem attackerades, rapporterar det libanesiska nyhetsbyrån NNA.

Israeliska militära utfärdade en evacueringsorder för invånare i Tyr och hävdade att målet var Iran-stödda Hizbollah i området. Israels finansminister Bezalel Smotrich uppmanade på plattformen X till förstörelse av 100 byggnader i Beirut för varje israelisk soldat som skadas av en Hizbollah-drönare, vilket följde på att en israelisk soldat dödades av en sådan drönare. Enligt amerikanska källor har USA:s militär genomfört nya attacker i Iran.

Två amerikanska källor uppger för Associated Press att amerikanska styrkor sköt ned fyra iranska drönare och attackerade en bas från vilken en femte drönare var under förberedelse för avfyrning. Iranska regimtrogna medier rapporterade om explosioner öster om hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet. Det iranska luftförsvaret aktiverades tillfälligt efter ljudet av explosionerna kring 01:30 lokal tid. En amerikansk källa bekräftar för NBC News attacker i närheten av Bandar Abbas





