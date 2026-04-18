Netanyahu manövrerar för politisk kontroll mitt i krisen

En analys av hur premiärminister Benjamin Netanyahus agerande kring rättsprocesser och utnämningar kan tolkas som en del av en strategi att stärka sin politiska kontroll över israeliska institutioner, även under pågående konflikter. Rapporten belyser utnämningar inom underrättelsetjänster och polis, samt juridiska reformer som kritiserats för att underminera demokratiska principer.

Mitt under en period av intensiva internationella spänningar och en pågående rättegång mot premiärminister Benjamin Netanyahu , framträder en bild av hur han strategiskt manövrerar för att stärka sin politiska kontroll över landets institutioner. Fenomenet framträder tydligt genom hur hans korruptionsrättegång har skjutits upp vid upprepade tillfällen, under förevändning av säkerhetsskäl. När kriget mot Iran inleddes, fick Netanyahu oväntat en paus från sin pågående rättsprocess, en situation som han uppenbart uppskattade då han enligt artikeln avskyr den obligatoriska närvaron. Domstolen beviljade honom dispens för att hantera statsangelägenheter, en praxis som tidigare utnyttjats.

Efter att striderna avtog beviljades dock ytterligare uppskov, denna gång med hänvisning till en rapport från säkerhetstjänsten Shabak. Rapporten hävdade att det vore riskabelt för Netanyahu att vistas på en plats där terrorister eller iransk personal skulle kunna förutse hans närvaro. Rättegången, som inleddes 2020, flyttades redan 2024 till en bombsäker rättssal i Tel Aviv av säkerhetsskäl, vilket understryker de pågående säkerhetsövervägandena. Dock väcker den senaste utvecklingen frågor kring om det verkligen är hotbilden som driver dessa uppskov, eller om det snarare handlar om Netanyahus ökade inflytande och kontroll över landets myndigheter och institutioner. Kritiker menar att det är denna kontroll som möjliggör dessa uppskov, snarare än en faktisk förändring i hotbilden.

Den alltmer komplicerade relationen mellan Netanyahu och landets säkerhetsorgan framhävs genom fallet med Shabaks tidigare chef, Ronen Bar, som avskedades efter att ha inlett en utredning gällande Qatar och personer i Netanyahus närhet. Den nye chefen för Shabak, general David Zini, som utnämndes av Netanyahu, verkar mer foglig och har tidigare kritiserats för sina extremnationalistiska sympatier samt bristande erfarenhet av underrättelseverksamhet. Denna utnämning har väckt kritik, då säkerhetschefer inom dessa organisationer normalt rekryteras internt för att säkerställa djupgående kunskap om komplexa nätverk och metoder.

Även utnämningen av Netanyahus militäre sekreterare, Roman Gofman, till chef för Mossad har väckt stor uppståndelse och lett till appellationer till Högsta domstolen. Gofman saknar liksom Zini relevant expertis inom området. Dessa utnämningar, liksom det ständiga bråket kring dem, ses inte som slumpmässiga händelser, utan som en del av en medveten strategi för att etablera ett nytt politiskt styre. Denna nya ordning syftar till att ge politisk makt över förvaltning, domstolar och medier.

Ju mindre kvalificerade och desto sämre anseende de nytillsatta cheferna har, desto mindre benägna anses de vara att utmana överheten eller att stå upp för medborgarnas intressen gentemot de styrande. Polisen framstår som den institution där denna urartning har gått längst. Där har ansvarige minister, Itamar Ben-Gvir, tagit över rikspolischefens uppgifter och inblandar sig i detaljerade beslut. Han har aktivt motarbetat befordran för poliser som utrett korruptionsanklagelser mot Netanyahu, förbjudit polisens ingripanden mot våldsamma bosättare på Västbanken och godkänt alltmer brutala metoder mot demonstranter.

En ny lagstiftningspolitisk strategi, godkänd av Netanyahu, handlar om att inrätta en särskild polisenhet, Byrån mot uppvigling, med syfte att övervaka medborgares internetaktivitet och använda deras yttranden som grund för åtal. Denna policy påminner om turkiska liknande metoder. Regeringens juridiska rådgivare, Gali Baharav-Miara, har varnat för att detta är olagligt och att Ben-Gvir borde avskedas.

Trots detta har koalitionens medlemmar samlats vid Högsta domstolen för att skapa tumult och underminera dess legitimitet, genom att framställa domstolen som en aktör som enbart tjänar vänstern. En annan lag, som redan passerat en preliminär omröstning, syftar till att frånta juridiska experter inom riksdagen och ämbetsverk deras roll i tolkningen av nya lagar. Då juridiska experter påpekade att ett förslag till nya presslagar stred mot pressfriheten och missgynnade oberoende medier, blev de utskällda och utkastade från utskottets möte. Detta skådespel visar på en alltmer auktoritär tendens inom regeringen, som verkar prioritera politisk lojalitet framför demokratiska principer, även under en nationell kris då hundratals projektiler föll över norra Israel.





