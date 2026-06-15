Netanyahu ställer upp i nästa val, USA och Iran undertecknar fredsavtal

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att han ställer upp i nästa parlamentsval i Israel, som ska hållas senare i år. USA:s vicepresident JD Vance har sagt att USA:s uppgörelse med Iran är ett mycket allmänt dokument och att detaljerna i avtalet ska förhandlas fram i kommande samtal.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har meddelat att han ställer upp i nästa parlamentsval i Israel, som ska hållas senare i år. USA :s vicepresident JD Vance har sagt att USA :s uppgörelse med Iran är ett mycket allmänt dokument och att detaljerna i avtalet ska förhandlas fram i kommande samtal.

Iranska medier har uppgett att tre oljetankers och två fartyg med iranska varor har passerat genom den amerikanska marinblockaden i Hormuzsundet. Israel kommer att behålla sina styrkor i södra Libanon och svara på attacker från Hizbollah. Enligt iranska och pakistanska källor inkluderar avtalet också en vapenvila i konflikten mellan Israel och Hizbollah. Hizbollah har beskjutit israeliska styrkor med raketer och artillerigranater i ett område i södra Libanon.

Talespersonen för Irans armé har sagt att de kommer att öka sin försvarsförmåga och höja sin beredskap under avtalsperioden med USA. Palestiniernas president Mahmud Abbas har utfärdat ett dekret om att presidentval ska hållas i början av 2027. Irans utrikesminister har diskuterat de bestämmelser som rör Libanon i det nya avtalet mellan USA och Iran med Libanons president Joseph Aoun. USA:s president Donald Trump har bekräftat att uppgörelsen med Iran är undertecknad och klar.

Tysklands förbundskansler Friedrich Merz har sagt att fredsavtalet mellan USA och Iran skulle kunna stabilisera den globala ekonomin. En talesperson för Irans utrikesministerium har sagt att avtalet innehåller bestämmelser om att Libanons gränser och självständighet ska respekteras. USA:s president Donald Trump har sagt att fartyg nu rör på sig i sundet och att de åker via den södra 'motorvägen' som är helt säker, trygg och perfekt bevarad.

Israels försvarsminister Israel Katz har sagt att landet inte har några planer på att dra sig tillbaka från södra Libanon. Irans utrikesminister Abbas Araqchi har sagt i telefonsamtal med utrikesministrarna i Turkiet, Irak och Egypten att Israel måste sluta attackera Libanon och att USA bär ansvaret för att avtalet följs





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Netanyahu USA Iran Fredssamtal Libanon

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