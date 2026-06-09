Netflix satsar på nya serier med koreanska inslag

Netflix fortsätter att expandera sitt koreanska film- och serieutbud med en action- och kriminaldrama-serie som väntas släppas någon gång under 2022. Serien "The Dog Stars" baseras på en trailer som blev en succé på streamingtjänsten och har fått en del av skådespelarna från "Squid Game" medverka.

Världen har gått under i actionpackad trailer för Ridley Scotts " The Dog Stars "gjorde succé hos Netflix 2021 har Sydkoreas prestigefyllda film- och serieutbud nått ut än mer till en bredare publik.

Ett antal produktioner inom såväl drama som action har därefter funnits att tillgå. Streamingjätten är som alltid medvetna om växande trenden och är nu i full rulle med nästa lovande serie. Detta rapporterar-regisserade serien handlar om en anspråkslös fabriksarbetare som lever i skuggan av sin framgångsrika fru. När han som genom en slump råkar komma över en fabrikation av en bankinsättning hamnar han i problem med den undre världen.

Kanske är det något i stil med "Fargo", "Breaking Bad" eller rentav Park Chan-wooks älskade svarta komedier vi kan förvänta oss?medverkade i ovan nämnda "Squid Game". Han spelar här en polis på jakt efter huvudrollsinnehavaren, spelad av Cho Jung-seok. Officiellt släppdatum för "Paper Man" saknas än så länge, men någon gång i år är det premiär. Ett annat koreanskt drama som är aktuellt hos Netflix under året är "The Art of Sarah", även det ett kriminaldrama





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Netflix The Dog Stars Korean Drama Action Kriminaldrama

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