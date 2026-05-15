New law against invasive species in Sweden, focusing on private properties

The new law in Sweden focuses on combating invasive species, particularly those found on private properties. It aims to protect the native flora and fauna by classifying certain species as invasive and requiring their eradication.

Artikelns ursprungsadress: https://www.dn.se/sverige/ny-lag-mot-invasiva-arter-nu-ar-det-dags-att-se-over-vad-man-har-pa-sin-mark/ Från och med den 15 maj klassas vresros, blomsterlupin och 32 andra arter som främmande invasiva organismer i Sverige. Det innebär att de ska bekämpas för att skydda den inhemska naturen.

Syftet är att komplettera en EU-förordning utifrån svenska förutsättningar. Arter som flyttas av människan till nya platser kan börja sprida sig okontrollerat och tränga bort naturligt förekommande arter.

Det räknas som ett av de större hoten mot jordens biologiska mångfald. För tio år sedan enades EU-länderna om en förteckning över sådana främmande invasiva arter, som alla medlemsländer måste hjälpas åt att bekämpa inom unionen. Men flera av de arter som utgör allvarliga problem i Sverige finns inte med. Därför har regeringen nu tagit fram en nationell förteckning över arter som är särskilt hotfulla för Sveriges del, som ett komplement till EU-lagstiftningen.

Den träder i kraft den 15 maj. – Det är ett jättebra verktyg för att kunna arbeta med arter som bara angår Sverige, utan att vi behöver blanda in övriga medlemsländer och deras intressen. miljöjurist på Världsnaturfonden, WWF, tycker att den nya lagen har blivit för urvattnad för att verkligen göra nytta. Lupiner har spridit sig kraftigt över stora delar av Sverige, ofta från bebyggelse ut längs vägarna.

Den tränger effektivt bort andra blommande växter vilket även har negativa följdeffekter på antalet pollinatörer. Vi är positiva till att man äntligen har tagit fram den här förteckningen. Det är något som har stötts och blötts på regeringskansliet i flera år. Men dessvärre har det nu blivit så många undantag att lagen i praktiken blir ganska tandlös, säger hon.

Henrik Lange som är samordnare för arbetet mot invasiva arter på Naturvårdsverket pekar på att endast 34 arter omfattas, trots att Artdatabanken bedömer att ungefär 250 arter har en hög eller mycket hög risk att bli invasiva i Sverige. Dessutom har kraven på privata fastighetsägare sänkts under arbetets gång. Det slutgiltiga lagförslaget som nu träder i kraft är privata fastighetsägare inte längre skyldiga att bekämpa arterna i den nationella förteckningen. Det räcker att förhindra spridning till andra områden.

För de arter som ingår i EU:s förteckning över invasiva arter gäller i de flesta fall att arterna dessutom måste tas bort. Det kan få stort genomslag, eftersom privata fastighetsägare förutom vanliga husägare även omfattar skogs- och jordbruksfastigheter. Totalt handlar det om ungefär 75 procent av Sveriges yta. I praktiken är det ju svårt att säga varifrån en art sprider sig.

Så kommunen eller länsstyrelsen kan slita år efter år med att hålla efter bestånd som fortsätter att växa mer eller mindre fritt på privata marker i närheten. Det blir oerhört ineffektivt, säger Anna Sandström.

Risken är att det här missgynnar många fastighetsägare i slutänden, om arterna sprider sig och blir ännu svårare och kostsammare att bekämpa, säger Anna Sandström. antalet arter som ingår i den nationella förteckningen menar Henrik Lange att det vore ohanterligt att i ett slag lista ett stort antal. Däremot är tanken att vi efter hand kan lägga till fler arter, nu när själva lagen finns på plats





