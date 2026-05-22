New Suspicions Against Former Military Man in Forensics Case

The new suspicions are directed at a 34-year-old man, formerly employed in the Swedish Armed Forces, who has been in custody since the beginning of the year on suspicion of major espionage.

En ny brottsmisstanke riktas mot den 34-årige mannen tidigare anställd i Försvarsmakten, som sedan i januari sitter häktad i misstänkt grovt spioneri. Den nya misstanken gäller stämpling till mord i Moskva, ett brott som enligt domstolshandlingar ska ha begåtts i december 2025.

Vad som har utlöst den nya misstanken är inte känt. Men misstanken ligger på den högre graden, sannolika skäl, och utreds av Säkerhetspolisen. Åklagare Mats Ljungqvist vid Riksenheten för säkerhetsmål leder förundersökningen och har nu begärt att mannen även ska häktas för den nya brottsmisstanken





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suspicions Espionage Major Crime Forensic Investigation Photography-Stock Photography-Reflection Of Fi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Russia Seeks New Ally in Ukrainian Conflict - Transnistrian Russian Citizenship SchemeRussia is looking for new allies in the conflict in Ukraine, focusing on the region of Transnistria, which is located in eastern Moldova. The initiative involves offering Russian citizenship to Transnistrian citizens, with an automatic demand for mandatory military service.

Read more »

Space X Appellerar Till Börsnotering I New York För Att Dragas Inn 75 MdrElon Musks rymdbolag Space X har ansökt om börsnotering i New York och vill dra in 75 miljarder dollar. Bolaget värderas till mer än 2 000 miljarder dollar, vilket gör den till den största börsnoteringen genom tiderna.

Read more »

Klubbens överklagan kring det uppmärksammade spionaget mot Middlesbrough: EFL avslågsSouthampton's appeal against the disqualification of their place in the Premier League qualifying round, following their spying match against Middlesbrough, has been dismissed by the English Football League.

Read more »

Travel Advisory: Canada Warns Residents Against Traveling to SwedenThe Canadian government issues a travel warning for its citizens to exercise high caution when visiting Sweden due to elevated gang violence and terrorist threats, particularly in the Stockholm area. The warning is based on the country's own risk assessment for its own citizens, considering factors such as security, terrorism, kidnapping, and diplomatic conflicts.

Read more »