News from Middle East and US

This news text covers various events and conflicts in the Middle East and the US, including Israeli attacks on Lebanon, Iran-US negotiations, EU sanctions against Hamas and PIJ, and the possibility of a deal between Iran and the US.

Enligt den libanesiska armén har två av landets soldater skadats i ett israeliskt angrepp, skriver AFP. De två soldaterna skadades allvarligt efter det att deras fordon träffats av en israelisk drönare, meddelar Libanons armé i ett uttalande.

Ett flytande föremål som tros vara en sjömina har hittats i Hormuzsundet, uppger omanska myndigheter. Alla fartyg uppmanas att uppta största försiktighet i området, rapporterar Den amerikanska militären uppgav på måndagen att de hade attackerat fartyg som placerade ut minor söder om Iran. På fredagen krävde USA:s president Donald Trump att Iran måste ta bort alla minor från sundet som en del av ett avtal för att få slut på konflikten.

Mohsen Rezaei, rådgivare till Irans högste ledare Mojtaba Khamenei, sade under lördagen att USA:s president Donald Trump bryter diplomatin en tredje gång, rapporterar Reuters.

USA:s president Donald Trump kommer bara att godkänna en överenskommelse med Iran om avtalet uppfyller alla hans villkor, uppger en tjänsteman i Vita huset för AFP. Beskedet kommer efter Trumps möte med sina närmsta rådgivare avslutats. President Trump kommer bara att gå med på ett avtal som är bra för USA och som uppfyller alla hans villkor, säger tjänstemannen.

Iran kan aldrig få ha tillgång till kärnvapen. 11 personer, varav en räddningsarbetare, har dödats i israeliska attacker mot södra Libanon på fredagen, uppger Libanons hälsodepartement enligt AFP. Ytterligare åtta personer ska ha skadats i angreppen som Libanon beskriver som ett uppenbart brott mot humanitär lag. Formellt råder en vapenvila mellan Israel och Libanon sedan i mitten av april, men striderna gäller mellan Israel och shiamilisen Hizbollah.

USA:s finansminister Scott Bessent uppgav på fredagen att USA har fryst kryptotillgångar till ett värde av 1 miljard dollar, motsvarande 10 miljarder kronor, som tillhör Iran. USA:s president Donald Trump lämnade på fredagskvällen ett två timmar långt möte om en möjlig överenskommelse med Iran, men inget beslut togs, uppger en högt uppsatt källa. EU inför nya sanktioner mot Hamas och Palestinska Islamiska Jihad (PIJ), uppgav unionen på fredagen.

Åtgärderna ska även rikta in sig på medlemmar inom Hamas politiska byrån, organisationens högsta beslutande organ. Det finns en uppgörelse mellan Iran och USA, men någon slutlig överenskommelse är inte klar, uppger en iransk källa. USA:s vicepresident JD Vance sa under natten till fredagen att länderna var nära ett avtal om en förläning av vapenvilan, men att president Donald Trump ännu inte är redo att godkänna det.

Kazakstan har indikerat att man är villig att ta emot Irans lager av anrikat uran. USA:s president Donald Trump uppger på Truth Social att han kommer att ha ett möte om Iran under fredagen för att fatta beslut i Vita husets krisledningsrum. USA och Iran nådde på torsdagen en preliminär överenskommelse om att förlänga vapenvilan med 60 dagar och inleda en ny omgång av samtal om Irans kärnvapenprogram





