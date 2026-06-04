News from Reuters

A collection of news articles from Reuters, covering topics such as the Russo-Ukrainian War, US-Russia relations, NATO, and economic and energy cooperation.

Rysslands president Vladimir Putin uppgav under en pressträff på torsdagen att Ryssland kontrollerar mer än 85 procent av Donetskregionen, 80 procent av Zaporizjzja samt hela Luhanskregionen.

Putin hävdade också att Ryssland nyligen har tagit omkring 2 440 kvadratkilometer i Ukraina. Under en pressträff i Vita huset säger USA:s president Donald Trump att det vore bra om Putin och Zelenskyj träffades. Trump säger också att båda länderna behöver göra vissa kompromisser för att få ett slut på kriget i Ukraina. I ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin efterfrågar Ukrainas motsvarighet Volodymyr Zelenskyj ett möte för att få slut på kriget.

Utöver detta rapporterar Reuters om en attack mot Simferopol på Krim, samtal om ekonomi-och energifrågor mellan Ryssland och USA, en rysk attack i staden Kramatorsk i östra delen av Ukraina, samt ett toppmöte inom Nato i Turkiet





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Russo-Ukrainian War US-Russia Relations NATO Economic And Energy Cooperation

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