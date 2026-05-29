News from Sweden: Rumania requests expedited deployment of anti-drone capabilities, Ukrainian drone attack kills three, US congressmen seek more air defense missiles for Ukraine, Zelenskyy in Sweden for talks with Kristersson

The Romanian Ministry of Defense has appealed to NATO's chief for expedited deployment of anti-drone capabilities to the country, following a Russian drone attack on a residential building in Romania on Friday night. The incident is linked to Russia's ongoing drone attacks on civilian and infrastructure targets in Ukraine near the border with Romania. Three people are reported to have been killed in a Ukrainian drone attack on the Russian-controlled region of Donetsk. Two women, one in their 50s and another in their 80s, were injured in a Russian attack on Zaporizjzja overnight. Two US congressmen have proposed that the US should send more air defense missiles to Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy has arrived in Sweden and will participate in a press conference with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson at the Upplands Air Force Base in Uppsala at 13. The Swedish government has announced that it will donate 16 Jas Gripen C/D planes to Ukraine and that Ukraine has expressed interest in purchasing up to 20 Gripen E/F planes. A previous agreement between Sweden and Ukraine could lead to a deal for 100-150 Gripen planes.

Det rumänska försvarsdepartementet har vänt sig till Natochefen med en begäran om att påskynda förflyttandet av antidrönar-kapacitet till landet, efter att en rysk drönare träffade taket till ett lägenhetshus i Rumänien natten till fredagen.

Händelsen ska ha inträffat i samband med Rysslands ‘fortsatta drönarattacker mot civila och infrastrukturmål i Ukraina, nära gränsen mot Rumänien’. Tre personer uppges ha dödats i en ukrainsk drönarattack mot den ryskockuperade delen av regionen Donetsk. Enligt den, av Ryssland tillsatte, lokala ledaren Denis Pusjilin ska personerna ha varit reparatörer vid ett företag som arbetar med vattenförsörjning. I Ukraina har två kvinnor, i 50- respektive 80-årsåldern, skadats i en rysk attack mot Zaporizjzja under natten.

Två amerikanska kongressledamöter vill att USA ska skicka fler luftförsvarsmissiler till Ukraina. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har landat i Sverige och kommer att delta i en pressträff tillsammans med statsminister Ulf Kristersson på Upplands flygflottilj i Uppsala klockan 13. Statsminister Ulf Kristersson meddelar att Sverige kommer att donera 16 Jas Gripen C/D-plan till Ukraina.

Dessutom ska Ukraina köpa upp till 20 plan av den nya modellen Gripen E/F. Förra året undertecknade Sverige och Ukraina en avsiktsförklaring som kan leda till en affär med 100–150 Gripenplan





