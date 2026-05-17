News from Ukraine: Invasion, Attacks, and Developments

Rysslands storskaliga invasion av Ukraina har pågått sedan den 24 februari 2022, då ryska trupper anföll Ukraina från flera håll. Flera bostadshus i ukrainska Odessa har träffats i en drönarattack, uppger guvernören Oleh Kiper på Telegram.

En drönare som misstänks tillhöra den ukrainska militären ska ha kraschat i Litauen, uppger den litauiska regeringen enligt Reuters. Minst fyra personer har dödats och flera andra skadats i Moskva med omnejd, i en av de största ukrainska drönarattackerna hittills, uppger flera nyhetsbyråer som hänvisar till ryska myndigheter. Den ukrainska militären bedömer att Ryssland försöker dra in Belarus djupare i kriget, enligt president Volodymyr Zelenskyj. Zelenskyj varnar för att ryssarna vill använda grannlandet för en offensiv mot Tjernihiv- och Kievområdet.

Försök att övertala den belarusiske ledaren Aleksandr Lukasjenko pågår, enligt ukrainska underrättelser. En särskild domstol startas för Ukraina, meddelar Europarådet. Syftet med uppges vara att ställa Ryssland inför rätta på grund av kriget i Ukraina. Grannar och boende i Kiev sörjer offren: "Ni skulle ha sett igår hur många av hennes skolkamrater som var här".

Myndigheter i Kiev har utlyst en sorgedag efter attacken som dödade minst 24 personer i staden under torsdagen, rapporterar Sky News. Attacken var en del av de storskaliga ryska anfallen under onsdagen och torsdagen. Bland annat användes över 1500 drönare, enligt Ukraina. Den ungerska regeringen kallade till sig landets ryska ambassadör för att protestera mot en nyligen attack i Ukraina, nära gränsen till Nato-länder.

En fångutväxling har skett mellan Ukraina och Ryssland under fredagen, rapporterar Reuters med hänvisning till den ryska statliga nyhetsbyrån RIA. Det ska handla om ett utbyte på 205 krigsfångar vardera. Detta är det första steget i ett utbyte där 1 000 fångar byts mot 1 000. Många av de frigiva ukrainarna har varit i fångenskap sedan 2022, står det vidare





