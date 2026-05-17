News headlines

A collection of news articles in Swedish, including a man's death in a fire, a stolen bus incident, a bönemöte, a tractor driving at high speed, a robbery, and a global health crisis.

En man i 30-årsåldern har dött i en lägenhetsbrand i centrala Boden, meddelar polisen. Branden startade tidigt på söndagsmorgonen. Räddningstjänsten gick in med rökdykare och lyckades snabbt släcka branden.

Mannen anträffades i bostaden, hans liv gick inte att rädda. Anhöriga är underrättade. Polisen ska undersöka brandorsaken. Tonåring stal buss och körde över 30 mil – igen.

En 14-årig pojke har omhändertagits i Norge efter att han stulit en buss i Oslo och kört den till Kristiansand, drygt 30 mil bort. Ett nio timmar långt bönemöte med talare som försvarsminister Pete Hegseth, utrikesminister Marco Rubio och talman Mike Johnson. En a-traktor som körde i över 100 kilometer i timmen i centrala Vetlanda. En patrull tog efter fordonet som fortsatte köra fort och körde bland annat på fel sida om vägen i en rondell.

En patrull larmades vid 02-tiden till centrala Uddevalla på grund av en misshandel. En venezuelansk medborgare som är nära vän till Venezuelas ex-president Nicolás Maduro har deporterats till USA. Världshälsoorganisationen WHO deklarerar att ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda är en ”global folkhälsokris”





