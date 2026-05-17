News headlines

A collection of news articles in Swedish, with at least 3 paragraphs and a maximum of 5 topics per article.

Mjällbys Elliot Stroud , nyligen uttagen i Graham Potters VM-trupp, skadade sig efter en timmas spel i den allsvenska matchen mot Häcken . Högerbacken skadade sig i ett oattackerat läge och han satte sig omgående ned på planen.

Det är oklart vilken form av skada det rör sig om men har han drabbats av en sträckning i ljumsken kan VM vara i fara för 23-åringen. Tysk polis sköt ihjäl en tiger som var på rymmen i Leipzig i östra Tyskland. En person som arbetar med djuren uppges ha skadats lindrigt i samband med rymningen som orsakade ett stort polispådrag. Jacob Söderqvist ledde med 40 sekunder inför den sista etappen av Ungern runt.

Då vurpade 22-åringen. Minst 17 poliser och flera soldater dödades i Nigeria under fredagen. En bulgarisk man i 30-årsåldern påträffades på söndagseftermiddagen död i ett bergsområde i närheten av Bulgariens huvudstad Sofia. G7-ländernas finansministrar möts i Paris på måndag. De ska bland annat diskutera den fortsatta blockaden av Hormuzsundet





