News Headlines

Foto: David Skarland / DAVID-S FOTO Räddningstjänsten larmades strax innan klockan 03 om en villabrand i Varnum utanför Ulricehamn. Den var helt övertänd när våra första enheter kom till platsen.

Våran inriktning är att skydda ett intilliggande garage, där det fanns lite gasflaskor som vi har lyckats plocka ut, säger Martin Ekdahl, vakthavande befäl på räddningstjänsten. Villan kommer inte gå att rädda. Räddningstjänsten har utöver glasflaskorna även lyckats flytta en närstående bil. Det finns inte några uppgifter om personskador.

Räddningstjänsten tror att insatsen kommer att pågå under en längre tid under morgonen.

Villan kommer inte gå att rädda. Räddningstjänsten har utöver glasflaskorna även lyckats flytta en närstående bil. Det finns inte några uppgifter om personskador.

På måndagskvällen larmades polisen om smällar i bostadsområdet Askim utanför Göteborg. Polisen kunde senare konstatera att det hade smällt vid en fastighet, som inte var ett bostadshus. – Vi får initialt larm om en hög smäll. Det är någonting som har detonerat vid platsen, säger Alexander Sterner, vakthavande befäl på polisen.

Skadorna ska bestå av glaskross. Polisen har spärrat av ett område och utför under natten en teknisk undersökning vid brottsplatsen. Händelsen rubriceras i nuläget som grov allmänfarlig ödeläggelse. – Vi jobbar såklart i det spåret också, men vi har inte någon som är frihetsberövad eller gripen än så länge, säger Alexander Sterner.

Larmet inkom 23.45 under måndagen. USA:s försvarshögkvarter Pentagon startar en intern utredning av de attacker som USA utfört mot misstänkta knarkbåtar i Karibiska- och Stilla havet. Enligt Bloomberg ska utredningen fastslå om attackerna följt den juridiska process som krävs för att attackerna ska vara lagliga. 58 attacker har utförts mot båtar som USA påstått använts för att frakta narkotika från Sydamerika till USA. Nästan 200 personer har dödats i attackerna.

TT Fem personer har dödats i en skjutning vid en moské i San Diego. Det säger stadens polischef Scott Wahl till ett samlat pressuppbåd, enligt NBC News. Skjutningen skedde vid stadens största moské, och enligt moskéns ordförande Ahmed Shabaik har en säkerhetsvakt dödats. Det skriver han i ett mejl till New York Times.

Två av de andra döda ska vara misstänkta gärningsmän. Det var vid 11.40 lokal tid, 20.40 svensk tid, som polisen larmades om en aktiv skytt. San Diego-polisen ryckte då ut med flera resurser och uppmanade inledningsvis folk att undvika området där moskén ligger. Senare, vid 22-tiden svensk tid, skrev polisen på X först att händelsen var under kontroll och därefter att hotet mot moskén hade avvärjats.

Musk förlorar stämningen av Open AI:s grundareVärldens rikaste man Elon Musk förlorar sin mycket uppmärksammade stämning av Open AI och dess grundare Sam Altman och Greg Brockman. Elon Musk stämde Altman, Brockman, Open AI och Microsoft under 2024, med anklagelser om att de hade agerat i strid med Open AI:s stadgar genom att ha varit för fokuserade på att göra vinst.

På måndagen slog en federal jury i USA fast att Musk väntat för länge med att stämma bolaget, dess grundare och delägaren Microsoft, och att händelserna som ligger till grund för anklagelserna därför har preskriberats. Elon Musk hjälpte till att starta Open AI under 2015, men lämnade styrelsen tre år senare, skriver CNBC. Sedan lanseringen av Chat GPT 2022 har Open AI varit en branschledande aktör inom AI-utvecklingen





