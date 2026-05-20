News headlines

Donald Trump -motståndaren Thomas Massie förlorar valet som guvernör i Kentucky. Förlusten kommer efter en längre fejd mellan Trump och Massie. Trots att han är republikan har Thomas Massie flera gånger retat upp Trump och bland annat röstat för att alla Epstein-dokument ska släppas.

Som svar på det har Trump kampanjat hårt för Massies motståndare i valet, Ed Gallrein, samt hånat honom i sociala medier. Längde såg det jämnt ut men under natten till onsdag stod det klart att Ed Gallrein vinner valet, skriver NBC News. Enligt CNN har primärvalet varit ett av de dyraste någonsin då kandidaterna har spenderat mer än 30 miljoner dollar endast på tv-reklam. Antalet amerikanska brigader i Europa har reducerats från fyra till tre, uppger försvarshögkvarteret Pentagon på tisdagen.

Det innebär en återgång till samma antal brigader som 2021, skriver Pentagon i ett uttalande. Beskedet kommer bara dagar efter att USA stoppat 4 000 soldater på väg till Polen, som en del av en bredare omorganisation. En brigad omfattar omkring 4 000-4 700 man enligt en kongressrapport, skriver AFP. Den amerikanska staten förbinder sig att aldrig mer utreda skattefrågor med kopplingar till Donald Trump.

Detta som del av en uppgörelse där presidenten går med på att dra tillbaka sin stämning mot skattemyndigheten IRS och finansdepartementet, som riktade sig mot att hans deklarationer läckts till medier. Enligt dokumentet, som publicerades på tisdagen, är USA:s stat ’för evigt spärrad’ från att granska eller åtala Trump, hans söner och familjebolaget Trump Organization gällande skatteärenden. USA:s utrikesminister Marco Rubio kommer på fredag till Natoländernas utrikesministermöte i Helsingborg, bekräftar det amerikanska utrikesdepartementet.

Under sitt besök i Helsingborg ska Rubio bland annat träffa statsminister Ulf Kristersson (M) och Natos generalsekreterare Mark Rutte. Det har tidigare varit oklart om Rubio ska delta på mötet. Utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M) ville på måndagen inte ge besked i frågan. Utrikesministermötet ses som en viktig del i förberedelserna inför det riktiga Natotoppmötet i Turkiets huvudstad Ankara i juli, då stats- och regeringscheferna möts.

Efter sitt Sverigebesök reser Rubio vidare till Indien. Philip Westh, 33, dömdes i juni 2024 till livstids fängelse för att ha mördat och våldtagit 17-åriga Emilie Meng 2016. Han dömdes även för grova övergrepp mot två andra tonårsflickor. Westh har hela tiden nekat till mordet.

Men nu erkänner han för första gången att han mördade Emilie Meng, rapporterar danska Berlingske. Tidningen skriver att han förhörts på nytt och då erkänt. Wesths advokat uppger för Berlingske att den dömde nu vill ta ansvar för sina handlingar. Emilie Meng försvann en sommarnatt 2016 efter att ha hoppat av tåget i Korsør på Själland.

Först på julafton samma år hittades hon mördad och dumpad i en sjö. Fallet var olöst i sju år tills dess att West greps för kidnappning av en 13-årig flicka 2023





