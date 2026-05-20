News headlines

The news text provides information on various topics, including low water levels, heavy rainfall in China, a court case involving a teenager and a politician, and the participation of US President Donald Trump in the G7 summit in France.

Bland annat pekar de på de låga vattennivåerna. – Det handlar om olika tidshorisonter. Just nu är nivåerna i dammarna i linje med vad de brukar vara, men om de inte fylls på framöver så kommer det leda till dyrare priser på vattenkraftsproducerad el, säger Pontus de Maré i ett pressmeddelande.

Det hänger ihop med att det finns mer sol- och vindkraftsproduktion nu, och den pressar ner priserna när det blåser och är soligt. Men när det är vindstilla och molnigt går priserna upp, säger Pontus de Maré. Xi Jinping och Vladimir Putin möts i Kina Kinas ledare Xi Jinping tar under onsdagen emot Rysslands president Vladimir Putin i Peking inför den senares två dagar långa statsbesök.

De bägge ledarna förenades i ett handslag framför Folkets stora sal i Peking innan de gick ned för en röd matta och sedan lyssnade till respektive lands nationalsång. Mínst 22 personer omkom helgens kraftiga regnoväder i södra Kina, rapporterar statliga medier på onsdagen. Ytterligare 20 personer saknas fortfarande. De senaste dagarna har flera delar av Kina drabbats av ’rekordstora’ skyfall som tvingat såväl skolor som arbetsplatser att stänga, enligt statsmedier.

Närmare 24 000 personer har tvingats evakuera i de drabbade provinserna Hunan, Guizhou och Hubei enligt AFP. De kommande dagarna väntas ytterligare regn falla i områdena, enligt väderprognoser. Naturkatastrofer och extremväder är vanligt i Kina, framför allt under sommaren. En tonårspojke döms för olaga hot efter att ha hotat en socialdemokratisk riksdagspolitiker, skriver nyhetsbyrån Siren.

Pojken, som är i övre tonåren, hade under en livestream på sociala medier gjort ett uttalande som fick konsekvenser för honom. Tingsrätten gör bedömningen att det ’inte kan förstås på något annat sätt än som ett hot om allvarligt eller dödligt våld’. Klart: Trump deltar i G7-mötet i Frankrike USA:s president Donald Trump kommer att närvara vid G7-toppmötet i Frankrike i juni, uppger Vita Huset. Mötet kommer att hållas i franska Evian vid Genèvesjön den 15–17 juni.

Det har sedan tidigare skjutits upp en dag på grund av att det sammanföll med Donald Trumps 80-årsdag. Utöver Frankrike och USA ingår även Storbritannien, Tyskland, Japan, Italien och Kanada i G7-länderna. Det blir det första mötet som Japans premiärminister Sanae Takaichi deltar i, och det sista för Frankrikes president Emmanuel Macron. På Aftonbladet söker vi ständigt efter nya vinklar.

