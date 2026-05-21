News headlines

A collection of news articles in Swedish, with at least 3 paragraphs and a maximum of 5 topics per article.

Larmet: Hotfulla personer utanför bostad i Malmö Natten mot torsdag fick polisen in larm om flera personer som ska ha uppträtt hotfullt utanför en bostad i Hyllie i Malmö .

När polispatrull kommer fram till platsen grips tre män som nu är misstänkta för förberedelse till misshandel på ett flertal personer på adressen.

"Enligt initiala uppgifter har målsägandena och dom misstänka någon form av relation till varandra", skriver polisen på sin hemsida. Attacker i flera delar av Ukraina Flera delar av Ukraina är under attack natten mot torsdagen. I Dnipro och Charkiv har flera explosioner hörts, rapporterar ukrainska public service-bolaget Suspilne. I Zaporizjzja varnar guvernören Ivan Fedorov för attacker från både ballistiska robotar och drönare.

Flyglarm har även utfärdats i Odessa, uppger dess guvernör Oleh Kiper. WHO: Ebolavaccin kan dröja månader Det kan ta upp till nio månader innan ett vaccin är på plats mot den variant av ebola som i snabb takt nu sprids i Kongo-Kinshasa, uppger Världshälsoorganisationen (WHO) enligt BBC. I nuläget finns det varken vaccin eller behandlingar mot ebolavarianten bundibugyo som ligger bakom utbrottet i Kongo-Kinshasa samt Uganda.

Två möjliga "vaccinkandidater" mot varianten håller just nu på att utvecklas, men ingen av dem har ännu genomgått kliniska prövningar enligt WHO-rådgivaren Vasee Moorthy, doktor i infektionsmedicin. Utifrån vad de nu vet "kommer det troligen att ta sex till nio månader" innan vaccinet är tillgängligt, sade Moorthy på onsdagen rapporterar BBC. Ändringar i regeringen efter protester Bolivias president Rodrigo Paz presenterade på onsdagen planer på att möblera om i regeringen efter veckor av omfattande protester mot landets styre.

Presidenten säger sig vara fast besluten om att inte "förhandla med vandaler", men försäkrar att hans "dörr alltid står öppen för dem som respekterar demokrati". – Vi behöver omorganisera oss till en regering som måste kunna lyssna, uppger presidenten. I samband med protesterna har regeringsbyggnader stormats och sammandrabbningar uppstått. Demonstranterna har ställt krav på löneökningar, ekonomisk stabilitet och slut på privatisering av statligt ägda bolag.

Mittenpolitikern Rodrigo Paz tillträdde som president i november förra året efter 20 år av vänsterstyre i Bolivia. En av hans valparoller var "kapitalism för alla"





