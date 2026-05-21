News headlines

Tv-serien "Emily in Paris" lägger ner. Den kommande sjätte säsongen blir seriens sista.

"Adieu", skriver Netflix i ett pressmeddelande. Produktionen av säsong 6 har precis börjat. I en kommentar säger Lilly Collins, som spelar PR-geniet Emily, att säsong sex kommer ge tittarna "allt ni älskar" med serien. – Och det sista kapitlet i Emelys livs äventyr, fortsätter Collins.

Första avsnittet av Netflix-succén släpptes i oktober 2020 och blev snabbt en framgångshistoria för streamingjätten. Den senaste säsongen sågs av 26,8 miljoner tittare på elva dagar. USA skickar ytterligare 5 000 amerikanska soldater till Polen. Det skriver president Donald Trump på Truth Social.

Trump kopplar beslutet till relationen med landets president, nationalisten Karol Nawrocki, som han säger att han "stolt ställde sig bakom" i valet förra sommaren. I förra veckan meddelade det Pentagon att man stoppar utplaceringen av 4 000 soldater till Polen, som en del i en bredare omorganisation av amerikanska styrkor i Europa. Sedan tidigare har det även kommunicerats att 5 000 soldater kallas hem från Tyskland.

Ebolautbrottet i Kongo-Kinshasa har spridits till ett område i provinsen Södra Kivu som kontrolleras av rebellrörelsen M23, uppger en talesperson för gruppen. Försöken att få kontroll över smittspridningen – som fått världshälsoorganisationen WHO att utlysa ett internationellt nödläge – försvåras av de olika konflikterna i landet, bland dem den mellan M23 och regeringsarmén. Hittills beräknas viruset ha orsakat 160 dödsfall bland omkring 671 misstänkta smittofall i landet. Utbrottet startade i provinsen Ituri i nordöstra Kongo-Kinshasa.

En kvinna i Kalix har förts till sjukhus med skador och polisen misstänker att hon utsatts för brott. En man har gripits och anhållits misstänkt för grov misshandel och grovt olaga hot. En kvinna i 100-årsåldern ringde polisen och sa att hon har haft inbrott. Polisen har varit på plats och skrivit en anmälan om stöld genom inbrott.

Bostaden är avspärrad så att en kriminalteknisk undersökning kan göras. Det finns ingen misstänkt. Grönlands framtid är något som grönländarna själva ska besluta om, säger ambassadören Ken Howery. Trump har tidigare inte velat utesluta en militär insats för att få igenom sin vilja att ta över kontrollen av det autonoma danska territoriet Grönland.

Den olycksdrabbade Tullgarnsbron i Uppsala sitter fast igen, rapporterar Upsala Nya Tidning. Bron invigdes 2024 och har strulat flera gånger sedan dess. Vid många tillfällen har den fastnat i uppfällt läge, så även i dag. Sedan 19-tiden har bilköer bildats på platsen, bland annat sitter tio UL-bussar fast i trafiken.

Det är stopp för både bil- och båttrafik. Vår teknikjour är på väg, säger Erik Boman, kommunikatör på Uppsala kommun till tidningen. Tidigare problem med bron har orsakats av att den svällt i värmen. Vad som är felet denna gång är i nuläget oklart.

En man i 50-årsåldern har dött efter en arbetsplatsolycka i Norrköping, skriver polisen på sin hemsida. Hans anhöriga har underrättats





