News headlines

Läget är ’50/50’ – antingen nås ett nytt avtal med Iran eller så kommer USA att ’spränga dem i luften’. Det säger president Donald Trump i en intervju med nyhetssajten Axios på lördagen.

Trump berättar vidare att han senare under dagen ska hålla ett möte med sina förhandlare om Irans senaste erbjudande, och att ett beslut om huruvida kriget återupptas eller inte kan komma redan på söndagen. Tidigare under lördagen rapporterade Financial Times, med hänvisning till uppgifter, att USA och Iran uppges vara nära att förlänga vapenvilan med 60 dagar. Just nu pågår en polisinsats i södra Stockholm, rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Helikopter och hundpatruller undersöker områden i Aspudden, men man är förtegen om vad det gäller. Stockholmpolisens presstalesperson Nadya Norton uppger för SVT att det inte finns någon skadad person och att det inte råder fara för allmänheten. Kraftig lägenhetsbrand i Göteborg Det brinner i en lägenhet i Kungsladugård i Göteborg, rapporterar Göteborgs-Posten. – Det är en kraftig brand, säger Micael Olsson vid räddningstjänsten till tidningen.

När styrkorna kom fram slog lågor ut från andra våningen. Släckningsarbetet pågår och polisen har spärrat av området och bistår med eventuell evakuering av boende, skriver man på sin hemsida. Vid 17-tiden uppger räddningstjänsten för Expressen att ’initialbranden’ är släckt och att man nu kontrollerar om det har skett någon spridning till konstruktionen. Larmet kom in klockan 16.21.

Det är oklart om någon person har kommit till skada. Ytterligare tio afrikanska länder löper risk att komma i kontakt med ebolaepidemin. Grannlandet Uganda har bekräftat tre nya fall, vilket gör att det totala antalet smittade i landet nu är fem. Tio länder i regionen ingår i den pågående utbrottet av ebola, förutom Kongo-Kinshasa och Uganda.

Angola, Burundi, Centralafrikanska republiken, Kongo-Brazzaville, Etiopien, Kenya, Rwanda, Sydsudan, Tanzania och Zambia är länderna – utöver Kongo-Kinshasa och Uganda – i farozonen, enligt Afrikanska unionens folkhälsoorgan, Africa CDC





