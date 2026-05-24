News headlines

A collection of news articles in Swedish, covering various topics such as military attacks, missing children, shootings, and international relations.

Israel har genomfört attacker under lördagen mot Libanon s södra delar, uppger landets hälsodepartement. Den israeliska fiendens attack mot staden Sir al-Gharbiyeh i distriktet Nabatieh resulterade i en massaker.

Hammarbys ledningsmål av Ibrahima Fofana blev kvitterat av AIK i 58:e minuten och 84:e minuten, och därefter tog AIK över ledningen. En tvåårig pojke har försvunnit från sitt hem i Nyåker i Nordmaling, och en stor insats för att hitta honom pågår. Den man som misstänks för att ha skottskadat tre personer i ett villaområde i Älvsjö kommer att förhöras under dagen. Åklagare Ida Annerstedt uppger för radiokanalen att det rör sig om mellan tio och 15 nya förundersökningar.

Sent på lördagskvällen meddelade Donald Trump att ett fredsavtal med Iran var "i stort sett" färdigförhandlat. Enligt uppgifter till den amerikanska sajten Axios ska det handla om en 60 dagars förlängning av vapenvilan, och ett återöppnande av Hormuzsundet. Myndigheter i Kongo-Kinshasa uppger att dödssiffran för det pågående ebolautbrottet i landet nu stigit till 204 personer. Världshälsoorganisationens senaste siffror från fredagen visade på 177 dödsfall av 750 misstänkta fall.

En man sköts ihjäl av säkerhetspersonal utanför Vita huset i Washington DC under lördagskvällen. Det svenska hockeylandslaget fortsätter att prestera svagt i det pågående världsmästerskapet





SvD / 🏆 47. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Health Department Massacre Hammarby AIK Missing Child Police Resources Signalement Murder Attempt Gun Violence Fredavtal Ebolautbrott Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skottskadad Skotts

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News text in SwedishStockholmstecknen afslöt handelskvällen med plus. Vid stängning steg Dow Jones- industriindeksen med 0,6 procent, indeks S&P 500 med 0,4 procent och Nasdaq teknisk index med 0,2 procent.

Read more »

Swedish forward Steen shines, Swedish ex-player Krogdahl says Sweden 'ruffled'From the Swedish Hockey League, Steen's energetic forward play was praised following the match against Sweden, with Krogdahl remarking that Sweden became frustrated and enraged in the second period.

Read more »

News headlines in SwedishA suspected shooting incident occurred near the White House in Washington on Saturday, as reported by CNN. Reporters on the scene were advised to run inside and seek cover in the pressroom of the White House. The Norwegian team defeated Sweden for the first time ever in a hockey-World Championship during regular time, and the reactions from the neighboring country are not waiting for them. A man in his 60s died in a single-vehicle accident between Bäckeby and Gistad near Norrköping, as reported by Norrköpings Tidningar. The Norwegian-Romanian drama 'Fjord' won the Golden Palm at the Cannes Film Festival. Police in riot gear have blocked off the building where the Belgrade city council sits, while tear gas and stun grenades were fired. The demonstrations have been ongoing at varying intensities for over 18 months. The triggering factor was the collapse of a roof at a train station, but they have now escalated to demands for the Vučić government to resign. A 55-year-old farmer said he came to show how many dissatisfied citizens there are and that it is high time to organize elections to improve the situation. Hungary's new prime minister Péter Magyar will travel to Brussels next week to announce an agreement with the EU on the frozen funds the country wants to access. The police in Sundsvall advised parents to pick up their children if they were on Alnö, where a cruising was taking place. Barcelona won the title for the fourth time in the Champions League on the women's side in the past six seasons. The final score was 4-0 in the second half. On Saturday, tens of thousands of people took to the streets in Madrid and demanded the resignation of Prime Minister Pedro Sánchez. Two trains collided around lunchtime. An additional sheep is still missing after the attack.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »