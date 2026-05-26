News Headlines

A collection of news articles in Swedish, covering various topics such as US-Iran relations, Israeli-Palestinian conflict, and internet censorship in Iran.

På onsdag har Donald Trump kallat till kabinettmöte på presidentens fritidshus Camp David , rapporterar amerikanska medier. Mötet kommer i en kritisk fas av förhandlingarna med Iran och samtliga medlemmar väntas delta, rapporterar När Trump samlade kabinettet på Camp David i juni förra året följdes det av amerikanska attacker på Irans kärnkraftsanläggningar.

Camp David har en historia av att vara reserverat för viktiga förhandlingar, men för Trump har platsen inte varit en favorit. En bit in på sin andra mandatperiod har presidenten bara besökt fritidshuset 16 gånger, att jämföra med Georg W. Bush reste dit inte mindre än 149 gånger. Israel har utfört en attack mot chefen för Hamas militära gren al-Qassam-brigaderna, uppger den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu.

‘Vi har nu attackerat Mohammed Odeh i Gaza – ledaren för Hamas militära gren och en av arkitekterna bakom massakern den 7 oktober. Vi kommer att nå alla’, skriver Netanyahu på sociala medier. Det är oklart huruvida Odeh är i livet eller ej. Han utsågs till chef för terrorstämplade Hamas väpnade gren sedan hans föregångare Ezzedine al-Haddad dödats i en israelisk attack i mitten av maj.

Enligt Iran har 25 fartyg under de senaste 24 timmarna färdats genom Hormuzsundet, uppger iranska medier, rapporterar Reuters. Fartygen som har åkt genom sundet ska ha fått tillåtelse av Iran. Sundet har varit stängt för så gott som all trafik i flera månader. USA och Iran har under de senaste dagarna ryktats vara nära ett avtal för att avsluta kriget.

På tisdagen kommenterade USA:s utrikesminister Marco Rubio förhandlingarna.

‘Det kommer antingen att bli ett bra avtal eller inget avtal alls’, säger han till CBS ombord på ett flygplan. Det har ryktats om att länderna har lyckats komma överens i en rad frågor de tidigare var oeniga om. Enligt iransk media är frågan om Irans frysta tillgångar den sista stora frågan som återstår. Israel utökar sina markoperationer i södra Libanon och intar ‘strategiska positioner’, uppger israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu.

‘Vi förstärker säkerhetsbuffertzonen för att skydda samhällena i norra Israel’, säger Netanyahu i en video som släppts av hans kansli på tisdagskvällen i samband med ett möte med Israels säkerhetskabinett. Israels militär verkar nu bortom den så kallade gula linjen som löper cirka tio kilometer in i södra Libanon, bekräftade en militärkälla för AFP tidigare under dagen. Israel opererar med ‘betydande styrkor’, enligt premiärministern.

De israeliska styrkorna har tidigare opererat i huvudsak innanför linjen, vilken de själva etablerade i samband med att en vapenvila inleddes den 17 april. Samtidigt genomför vi en stor nationell satsning för att främja kreativa och innovativa lösningar mot explosiva drönare, tillägger Netanyahu i sitt uttalande. Irans domstolsväsende har hävt ett beslut om att öppna upp internet igen.

Irans president Masoud Pezeshkian fattade under måndagen beslut om att återupprätta uppkopplingen till internationella nätverk, till samma status som rådde före den 8 januari, när internet släcktes. Men nu har alltså domstolsväsendet hävt beslutet och stängt det organ under presidentämbetet som ansvarat för det. Samtidigt visar aktuell data på tisdagen att internetuppkopplingen delvis återställts i landet, till drygt 30 procent av den normala nivån, enligt nätövervakaren Netblocks.

Irans utrikesminister Abbas Araqchi säger på tisdagen att USA har brutit mot vapenvilan genom en överträdelse i Hormuzsundet. Han hävdar att Iran kommer att svara och inte tvekar när det kommer till att försvara sig





