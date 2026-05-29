A collection of news articles with varying categories and topics.

I genomsnitt har elva barn dödats eller skadats varje dygn i Libanon under den senaste veckan, trots att en vapenvila råder sedan mitten av april, rapporterar Reuters och hänvisar siffrorna till Unicef .

På torsdagen träffade en israelisk attack Hizbollahinfrastruktur nära de libanesiska kuststäderna Tyr och Sidon, där flera barn uggavs ha dödats. Totalt har 77 barn dödats eller skadats under de senaste sju dagarna, något organisationens talesperson Ricardo Pires beskriver som 'häpnadsväckande'. USA:s vicepresident JD Vance bekräftar källuppgifter om att landet är nära ett avtal med Iran om en förläning av vapenvilan, men att president Donald Trump ännu inte är redo att godkänna det.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu beordrar militären att utöka kontrollen av Gazaremsan. Han säger att israeliska armén ska ta kontroll över 70 procent av territoriet. FN lägger till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner, rapporterar The Jerusalem Post. USA inför sanktioner mot den iranska myndighet som ansvarar för att ta ut avgifter för passage genom Hormuzsundet





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Libya Reuters Unicef Hizbollah Israel Iran Hormuzsundet Sexuellt Våld Israelis USA Iranian Revolutionary Guard Corps Bezalel Smotrich Lebanon Tyr Sidon Nabi Sari-Området Motorcykel Dron Attack Byggnad Evakueringsorder Förstörelse

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

News headlines in SwedishSwedish news headlines with summaries and categories.

Read more »

Swedish News HeadlinesSwedish news headlines covering various topics such as defense cooperation, healthcare, international relations, and more.

Read more »

News headlines in SwedishSwedish news headlines with coherent content, ignoring repetitions and boilerplate.

Read more »

News headlinesA collection of news articles in Swedish, covering various topics such as international relations, human rights, health, and technology.

Read more »