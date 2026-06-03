News headlines

A collection of news articles in Swedish, including updates on helicopter crashes, political developments, health issues, and market trends.

En helikopter från den brittiska flottan har kraschat i sydvästra England, skriver Sky News .

"Incidenten pågår fortfarande, vi kommer dela mer information när vi har dem", säger en talesperson. Skadeläget för de inblandade är oklart. Flera vägar har stängs av i Devon-regionen.

"Incidenten pågår fortfarande, vi kommer dela mer information när vi har dem", säger en talesperson. Skadeläget för de inblandade är oklart. Flera vägar har stängs av i Devon-regionen. Polis larmades under natten mot onsdagen om en trafikolycka på länsväg 132 i Huskvarna.

En bilist hade då kört av vägen och in i en stolpe. Ingen person skadades vid olyckan, men en hund i bilen omkom. Föraren misstänks för drograttfylleri och ringa narkotikabrott för innehav. Den norska kronprins Haakon är just nu på ett statsbesök i Japan som han valt att förkorta på grund av kronprinsessan Mette-Marits pågående sjukdomssituation.

Mette-Marit är allvarligt sjuk i kronisk lungfibros och den senaste tiden har hennes tillstånd förvärrats. Under onsdagen möter Haakon pressen i Japan innan han flyger hem till Norge. Även prinsessan Ingrid har rest hem från Australien för att träffa familjen. Haakon säger att det är i nuläget osäkert om han och Mette-Marit kommer att resa till fotbolls-vm där Norge är med och spelar.

Stockholmsbörsen inleder nedåt, i linje med ledande Europabörser. Prylkedjan Clas Ohlson faller efter ett bokslut. Inför börsöppningen har prylkedjan Clas Ohlson publicerat ett bokslut som trots extra utdelning inte fick tummen upp. Aktien faller drygt 5 procent.

Wall Street stängde på nya rekordhöjder (igen) och det har generellt varit uppåt i Asien under nattens handel. Men börshumöret globalt präglas av geopolitisk oro kopplat till Irankriget, nya tullhot från Trumpregeringen – blandat med en ny våg av kurslyft för teknikaktier i AI-sektorn. Priset på Nordsjöolja (Brent) stiger 2,0 procent till nästan 98 dollar per fat. OMXS-index steg 1,5 procent i tisdags. Sedan årsskiftet ligger indexet på plus 4,4 procent





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Helicopter Crash Traffic Accident Health Issues Market Trends Political Developments

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