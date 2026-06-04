News Headlines

A collection of news articles in Swedish, covering various topics such as Iran's influence over the Strait of Hormuz, the global oil market, the Swedish defense industry, the Canadian-Swedish defense cooperation, the Russian economy, and the impact of Indecap's overprövning on pension funds.

Analytiker och beslutsfattare bedömer att Iran kommer att behålla ett avgörande inflytande över sundet, oavsett hur förhandlingarna mellan USA och Iran utvecklas. Enligt uppskattningar kan flödena stabiliseras på 60–70 procent av tidigare nivåer, långt från det normala läget före den 28 februari då konflikten i Hormuz eskalerade.

Vissa fartyg väntas få förtur, särskilt kinesiska, medan västerländska rederier kan tvingas betala för passage. USA:s flotta nu tyst koordinerar fartygspassager genom Hormuz, men nivåerna ligger fortfarande långt under det normala och omfattar inte bara tankers. Samtidigt varnar de globala oljebolagen Exxon och Chevron för att globala oljelager är på väg ned mot nivåer som "aldrig tidigare skådats". De kan nå botten inom två till tre veckor.

När lagren når den punkten väntas priserna stiga kraftigt. Analytiker har tidigare pekat på slutet av juni eller början av juli som den tidpunkt då krisen slår igenom fullt ut globalt. Nu bekräftar även oljebolagens toppchefer detta. Oljebolagen varnar för att prispressen kommer att slå igenom tydligare de närmaste veckorna och att uppåttrycket ökar i takt med att marknaden går in i juni och juli.

Det innebär att oljepriserna kan stå inför kraftiga rörelser om situationen i Persiska viken inte förändras, när fundamenta börjar väga tyngre än politiska utspel i sociala medier. Maj blev en motig månad för både Avanza och Nordnet. Medan handeln på Nasdaq Nordic ökade tappade nätbankerna i omsättning. Avanza fick den tydligaste nedgången.

Omsättningen föll med 11 procent till 7,88 miljarder euro, en markant svagare utveckling än marknaden i stort. Antalet avslut låg i princip stilla på 4,42 miljoner, vilket visar att aktiviteten var låg. Det blåser positiva vindar kring Saabs stridsflyg Gripen. Försvarsminister Pål Jonson (M) öppnar nu för att Sverige kan komma att köpa det tvåsitsiga Gripen F. Beskedet från Pål Jonson kom i samband med ett evenemang i Linköping, där Saab presenterade det första Gripen F-planet som tillverkats för Brasilien.

Rysslands president Vladimir Putin står som värd för sin femte ekonomiska konferens sedan kriget i Ukraina inleddes, samtidigt som regeringen kämpar för att hitta en strategi som kan få fart på ekonomin igen. Konferensen, St. Petersburg International Economic Forum, kommer att pågå mellan den 3–6 juni. Kanada väntas köpa Gripen-stridsflygplan från svenska Saab. Det skulle bli en kraftfull symbol för premiärminister Mark Carneys ambition att minska landets beroende av USA.

Förvaltningsrätten har fått ett yttrande från Fondtorgsnämnden om Indecaps överprövning. De varnar för att processen fördröjer förändringar som berör runt 900 000 pensionssparare





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Iran Strait Of Hormuz Global Oil Market Swedish Defense Industry Canadian-Swedish Defense Cooperation Russian Economy Indecap's Overprövning Pension Funds

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